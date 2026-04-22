Три специални двойки се отправиха на романтична вечеря в епизод 31 на "Ергенът". А масите, както винаги, са отрупани с вкусна храна и изкушения. Какво хапват участниците в "Ергенът", когато се усамотят по двойки?

Крис и Гориция - огромното плато с морски дарове

Крис избра Гориция за своя партньорка в екзотичното кулинарно приключение. Двамата се срещнаха на вечеря под звездите, а масата им беше отрупана с вкусна храна. Огромно, пищно блюдо с раци, кралски скариди и други морски дарове ги очакваше, докато двамата разговарят и се опознават. За декорация в платото бяха поставени домати и краставици, оформени като цветя. Крис избира морската храна, защото според него това е най-доброто и това заслужава една жена.

Изкуството на изрязване на плодове и зеленчуци в интересни форми се нарича карвинг (Carving). В Шри Ланка и Югоизточна Азия това е изключително ценено умение. Често е използвано за декорация на празнични маси и бюфети в големите хотели.

В допълнение на масата им имаше купи с ориз и други видове зеленчуци. Разбира се, неизменна част от всяка вечеря е хубавото вино.

Марин и Пламена - изкусителни топки с ориз

Марин покани Пламена да сподели с него вечерята под звездите. На масата ги очакваха топки, оформени от ориз с декорация от цвежи зеленчуци.

В Шри Ланка цветовете на храните и ядливите цветя в чинията се използват по майсторски начин. Цветята например не са просто декорация, а съществена част от традиционната медицина аюрведа и ежедневната кухня. Те присъстват в ориза по няколко начина: или се готвят заедно с него, или се добавят като украса, която може да се консумира.

Най-консумираното цвете в Шри Ланка е цветът от банан. Това е голямото, лилаво сърце на банановото дърво. Не се вари директно с ориза, но е основна съставка за Kehel Muwa Sambol или къри. Цветовете се кълцат на ситно и се запържват с подправки. Тъй като в Шри Ланка всичко се сервира върху ориз, това е неизменна част от основното хранене. Вкусът му напомня леко на артишок или ядки.

В допълнение на масата на Пламена и марин имаше - зеленчуци на пръчици (моркови и краставички) с лимонов сок и вкусни парчета риба. Пламена определено беше изкушена от вкуса на ястията.

Гатев и Илияна - не докоснаха хараната, пленени един от друг

Зеленчукови тънки пръчици със сусам, салата с бамбук и риба на маса в джунглата - вечерята на Гатев и Илияна, която остана непокътната. Двамата бяха като обсебени един от друг и може би последното, за което са мислили е гладът.

В Шри Ланка отношението към храната е свещено и е дълбоко вкоренено в концепцията за гостоприемството Athithi Devo Bhava - – гостът е бог. Тъй като страната е преминала през много трудни периоди, храната се цени изключително високо и около нея има специфичен етикет.

Храната в Шри Ланка - цветя и едно златно правило

В Шри Ланка е прието домакинът да сипва прекалено много. Това е знак за изобилие и щедрост. ко изядеш всичко до последното зрънце ориз, домакинът веднага ще приеме, че си още гладен и ще ти сипе допълнително - често без да те пита.

Оставянето на малко храна се смята за учтиво. Това е знак, че си се нахранил обилно и си доволен. Ако обаче оставиш много храна, това може да се приеме за обида – че ястието не е било вкусно или че не уважаваш труда на готвача.

Шриланската кухня е изключително люта и специфична. Местните хора са много горди с готвенето си и са много чувствителни на тема критика. Златното правило е - Никога не казвай директно „не ми харесва“. Това е социално неприемливо.

Най-учтивият начин да спреш да ядеш нещо, което не ти допада, е да кажеш, че е твърде люто за теб. Шриланкийците знаят, че чужденците имат „слаби“ стомаси за техните подправки и ще те разберат веднага, без да се обидят.

В Шри Ланка традиционно се яде с дясната ръка

Използването на лявата ръка за докосване на храната се смята за изключително нечистоплътно и обидно. Ако не ти харесва как се яде с ръце, винаги можеш да поискаш прибори, но домакините ще оценят високо, ако поне опиташ да се храниш по техния начин.

