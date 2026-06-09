Популярната инфлуенсърка Видя Гопалан, позната в социалните мрежи като @queencitytrends, предизвика бурни реакции в интернет, след като разкри какви са строгите правила, които е въвела за децата си по време на лятната ваканция.

Майката на две деца, чиито видея в Tik Tok имат милиони гледания, често споделя моменти от семейния си живот със съпруга си Ракеш и децата им – 14-годишната Сахана и 11-годишния Шаан. В свое видео тя подчерта, че това са правила, които работят за нейното семейство, без да претендира, че са подходящи за всички родители.

„Лятото трябва да бъде почивка, но това не означава да не правиш нищо“, обяснява Гопалан.

Снимка: Инстаграм

Сред най-обсъжданите правила е това, че децата трябва да четат всеки ден. За да ги мотивира, тя е въвела система за награди – всяка минута, прекарана в четене, се равнява на една минута време пред екран. Според нея много деца изостават в четивната си грамотност именно защото не четат достатъчно.

Само за няколко дни от началото на ваканцията двете деца вече са прочели общо три книги. Дъщеря ѝ дори е прекарала четири часа в четене за един ден, докато синът ѝ е чел два часа.

Освен четенето, Сахана и Шаан трябва да отделят по 20 минути дневно за математика – чрез допълнителни упражнения или образователни програми. Друго задължително правило е да прекарват поне два часа на открито всеки ден.

„Свежият въздух е изключително важен за мозъка“, категорична е инфлуенсърката.

Снимка: Инстаграм

Родителите насърчават и развитието на личните интереси на децата си. Синът им тренира тенис, а дъщерята играе голф, като и двамата спортуват поне три пъти седмично през лятото.

Що се отнася до вечерния час, децата могат да стоят будни до 23:00 часа през делничните дни и до полунощ през уикендите. Ако нямат ангажименти на следващия ден, им е позволено да спят колкото пожелаят.

Снимка: Инстаграм

До момента видеото, в което майката споделя за летните правила на своите деца, е събрало над 7 милиона гледания. Очаквано, правилата предизвикаха разнопосочни реакции. Част от потребителите похвалиха подхода на Гопалан и определиха изискванията като разумни и полезни. Учители също подкрепиха инициативата, подчертавайки колко важно е децата да четат и през ваканцията.

Други обаче не бяха толкова въодушевени. Някои смятат, че обвързването на четенето с награда може да превърне книгите в задължение, вместо в удоволствие. Според тях не всяко дете възприема четенето като приятно занимание и подобен подход може да има обратен ефект.

Това не е първият път, в който Видя Гопалан предизвиква дискусии с родителските си методи. През миналата година нейни правила за учебната година станаха популярни в TikTok, събирайки над 10 милиона гледания. Сред тях бяха забраната за телевизия и игри от понеделник до четвъртък, както и изискването телефоните да стоят далеч по време на подготовката на домашните.