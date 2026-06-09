Популярната инфлуенсърка Видя Гопалан, позната в социалните мрежи като @queencitytrends, предизвика бурни реакции в интернет, след като разкри какви са строгите правила, които е въвела за децата си по време на лятната ваканция.

Майката на две деца, чиито видея в Tik Tok имат милиони гледания, често споделя моменти от семейния си живот със съпруга си Ракеш и децата им – 14-годишната Сахана и 11-годишния Шаан. В свое видео тя подчерта, че това са правила, които работят за нейното семейство, без да претендира, че са подходящи за всички родители.

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„Лятото трябва да бъде почивка, но това не означава да не правиш нищо“, обяснява Гопалан.

Снимка: Инстаграм

Сред най-обсъжданите правила е това, че децата трябва да четат всеки ден. За да ги мотивира, тя е въвела система за награди – всяка минута, прекарана в четене, се равнява на една минута време пред екран. Според нея много деца изостават в четивната си грамотност именно защото не четат достатъчно.

Само за няколко дни от началото на ваканцията двете деца вече са прочели общо три книги. Дъщеря ѝ дори е прекарала четири часа в четене за един ден, докато синът ѝ е чел два часа.

Освен четенето, Сахана и Шаан трябва да отделят по 20 минути дневно за математика – чрез допълнителни упражнения или образователни програми. Друго задължително правило е да прекарват поне два часа на открито всеки ден.

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Снимка: Инстаграм

Родителите насърчават и развитието на личните интереси на децата си. Синът им тренира тенис, а дъщерята играе голф, като и двамата спортуват поне три пъти седмично през лятото.

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Що се отнася до вечерния час, децата могат да стоят будни до 23:00 часа през делничните дни и до полунощ през уикендите. Ако нямат ангажименти на следващия ден, им е позволено да спят колкото пожелаят.

Снимка: Инстаграм

До момента видеото, в което майката споделя за летните правила на своите деца, е събрало над 7 милиона гледания. Очаквано, правилата предизвикаха разнопосочни реакции. Част от потребителите похвалиха подхода на Гопалан и определиха изискванията като разумни и полезни. Учители също подкрепиха инициативата, подчертавайки колко важно е децата да четат и през ваканцията.

Други обаче не бяха толкова въодушевени. Някои смятат, че обвързването на четенето с награда може да превърне книгите в задължение, вместо в удоволствие. Според тях не всяко дете възприема четенето като приятно занимание и подобен подход може да има обратен ефект.

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Това не е първият път, в който Видя Гопалан предизвиква дискусии с родителските си методи. През миналата година нейни правила за учебната година станаха популярни в TikTok, събирайки над 10 милиона гледания. Сред тях бяха забраната за телевизия и игри от понеделник до четвъртък, както и изискването телефоните да стоят далеч по време на подготовката на домашните.