Лятото е странно нещо. Още през февруари започваме да си представяме как ще изглежда – къде ще пътуваме, с кого ще прекарваме повече време, какви нови места ще открием и колко истории ще си донесем обратно през септември.

После идва реалността.

Някои планове се провалят, други се появяват от нищото, а най-хубавите моменти обикновено са тези, които никога не сме записвали в календара си. Затова решихме да пробваме една теория. Не особено научна, но пък доста забавна.

А именно – че любимият ти волейболист от националния отбор може да подскаже какво лято те очаква. Не защото може да предсказва бъдещето.

А защото често харесваме в другите хора качества, които по някакъв начин приличат на нас самите.

И така...

Ако любимецът ти е Александър Николов

Твоето лято няма да бъде почивка.

То ще бъде приключение.

От онези лета, които започват с една идея и завършват по съвсем различен начин. Ще си кажеш, че отиваш някъде само за два дни, а ще останеш цяла седмица. Ще приемеш покана в последния момент и точно тя ще се окаже едно от най-хубавите решения през сезона.

Ако Александър Николов е играчът, който първи ти идва наум, вероятно обичаш хората, които не чакат нещата да им се случат. Харесваш движението, новите преживявания и усещането, че винаги има още нещо зад следващия завой.

Твоето лято няма да е спокойно. Но ще бъде интересно. А понякога това е много по-ценно.

Ако твоят фаворит е Симеон Николов

При теб нещата изглеждат различно.

Докато останалите сменят плановете си през ден, ти си от хората, които предпочитат да знаят накъде вървят. Не защото не обичаш изненадите, а защото вярваш, че най-хубавите преживявания идват, когато си им дал шанс да се случат както трябва.

Твоето лято вероятно няма да бъде най-шумното.

Няма да е изпълнено с драматични обрати и импулсивни решения. Но има голям шанс да бъде точно онова лято, за което след време ще си казваш: „Ей, колко хубаво беше.“

Ще има хора, с които разговорите продължават с часове. Ще има места, на които ще искаш да се върнеш отново. И ще има моменти, които няма да публикуваш никъде, но ще помниш дълго.

Ако подкрепяш капитана Алекс Грозданов

Честито.

Ти най-вероятно няма да имаш почти никакво лично време през следващите месеци.

Не защото не искаш. А защото всички около теб постоянно ще измислят нещо. Ще има съобщения в последния момент. Ще има покани за море. Ще има приятели, които ще звънят с репликата: „Имаме идея, но първо не казвай не.“ И най-вероятно ще се окажеш в центъра на всичко това.

Някои хора просто притежават способността да събират останалите около себе си. Ако любимецът ти е капитанът на националния отбор, вероятно и ти си такъв човек.

Лятото ти ще бъде изпълнено с хора. И с доста истории.

Ако си от отбора на Аспарух Аспарухов

Докато всички останали търсят перфектното лято, ти вероятно вече си разбрал една важна тайна. Че най-хубавите моменти рядко изглеждат впечатляващо отстрани. Твоето лято няма да се измерва в посетени държави или качени снимки. То ще се измерва в спокойни сутрини. В разговори до късно вечер. В приятели, които не е нужно да впечатляваш. В хора, с които можеш просто да бъдеш себе си.

Няма да бъде най-шумното лято. Но има всички шансове да бъде най-щастливото. Защото понякога истински хубавите неща не идват с фанфари. Те просто остават.

А ако не можеш да избереш само един?

Тогава вероятно разбираш нещо много важно.

Че най-хубавите истории никога не са дело само на един човек.

Може би точно затова толкова много хора отново се влюбиха във волейбола през последните години. Защото той напомня, че успехът идва тогава, когато талантът, характерът и отборният дух се срещнат на едно място.

А това лято поводи за емоции няма да липсват.

Мъжкият и женският национален отбор на България продължават участието си в Лигата на нациите, а пред феновете предстоят още Европейското първенство по волейбол и мачовете от Националната волейболна лига.

Всички срещи на националните отбори от Лигата на нациите могат да бъдат гледани в ефира на MAX One – телевизионния канал, който поставя специален акцент върху спортните събития с българско участие. В програмата му са включени още мачове от Евролигата по баскетбол с Александър Везенков, стартове от Диамантената лига с участието на Божидар Саръбоюков, както и филми и съдържание за цялото семейство.

MAX One е достъпен без допълнително заплащане с ТВ плановете на А1. В началото на юни телекомът представи и нова оферта за ТВ 200+, който включва над 200 канала, от които 55+ в HD качество, и 1 промопозиция Select за срок от 12 месеца. Планът се предлага на супер цена от 0,99 евро/1,94 лева на месец за първите шест месеца, а след това – 11,99 евро/23,45 лева на месец за оставащия период на договора.

Зрителите, които ползват услугите на друг оператор, могат да се информират при своя ТВ доставчик за наличието на канала.

И сега бъди честен. Дали познахме какво лято те чака?