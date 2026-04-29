Зад успеха на всеки мъж стои една жена! Когато тази сентенция е пречупена през случващото се в "Ергенът", тази жена е майката на ергена. Потенциалната свекърва на момичетата винаги играе важна роля в риалитито. Да си припомним най-култовите срещи.

Крис срещна Елеонора с майка си и брат си. Марин пък запозна своите избранички с приятеля си Иво.

В кратки лични срещи с ергените и техните избранички, майките (или други роднини) имаха възможността да преценят бъдещите снахи. Никоя майка не дава директна насока. Но макар и завоалирано, мнението й винаги има значение. В някои срещи имаше коментари и намеци, а в други не липсваха и остри нападки, породени от емоции.

Срещата на Валерия с родителите на Евгени - катастрофа!

Това беше среща пожар. Красавицата пристигна за срещата с майката на Евгени с копринена зелена риза и къси кожени панталонки. Като че ли обаче атрактивният външен вид на моделката не успя да спечели благоразположението на майката на Евгени. Диалогът между двете не потръгна и определено имаше моменти с високо напрежение и много неловко мълчание.

Майката беше притеснена, че Валерия е веган и "ще яде още по-малко неща и от Евгени". "Няма да е добрата, послушна, мила снаха!" - констатира бащата на Евгени за Валерия.

Феновете на предаването дълго време говореха за майката на Евгени Генчев. Като подкрепа на Ергенът от втори сезон в имението дойдоха и двамата му родители, но тя се открои по-ярко. Емоциите се оказаха особено силни за Светла, която буквално се разтрепери. След задълбочен разговор с Евгени за чувствата му и новата жена в живота, и баща му се поддаде на емоциите и избухна в сълзи. Темата, която го пречупи, бяха децата. Нещо, което се оказа изключително важно и за двамата родители.

Магдалена се запозна с бъдещата си свекърва - като на разпит

Притеснена и развълнувана - такава бе Магдалена, една от фаворитките на ергена Алек, преди срещата с майката и сестра му. Маги стигна до финала на най-романтичното предаване в ефира на bTV, но преди да завладее сърцето на Алек, трябваше да има одобрението и на майка му.

Ксения, майката на Алек, простигна в имението на остров Родос с едната сестра на Алек. Тя е кардиолог по професия. Малко преди записа на посещението й тя е прекратила практиката си и се е пенсионирала. Между нея и Алек има силна връзка, а той винаги е държал и на мнението на баща си.

Като на разпит - така протече срещата между двете. Майката на Алек прострелваше Магдалена с въпроси от всякакво естество. Започна с това какво е накарало Магдалена да участва в "Ергенът". Във визитката си варненката сподели, че влиза, защото е готова да срещне голямата любов. Всъщност е разбрала, че трябва сама да я потърси, а не да чака тя да почука на вратата ѝ. Идеалният партньор за нея е интелигентен, забавен, грижовен и амбициозен.

Майката на Алек не прие с доверие Магдалена. Това показа и въпросът на Алек към майка му дали баща му би харесал Магдалена. Категоричният й отговор беше "Не". И двамата обаче подчертаха, че то никога не му е влияло при вземането на решение. Според много хора именно тя е била причината ергенът да не се появи в последния епизод на риалитито и да остави Магдалена и Надежда да чакат.