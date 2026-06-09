На 10 юни почитаме паметта на свети Тимотей, епископ на Пруса.

Свети Тимотей живял през IV век. Той бил избран за епископ на град Пруса (днес Бурса, Турция), разположен югоизточно от Мраморно море. Отличавал се с чистота на живота и с усърдно изпълнение на пастирския си дълг. Заради светостта му Бог го дарил с благодатна сила да върши чудеса.

По това време християнството постепенно се разпространявало и побеждавало езическите вярвания. Свети Тимотей с проповеди и личен пример обърнал много идолопоклонници към истинската и спасителна вяра в Иисус Христос. За всичко това народът го почитал и обичал.

Но когато през 360 г. дошъл на власт император Юлиан, който се отрекъл от Христос и дори започнал да възстановява езичеството, християните били подложени на преследване. Основна цел на това преследване били пастирите на Църквата - епископи и свещеници.

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Свети Тимотей не се уплашил, нито се скрил. Той още по-усърдно започнал да се труди, като проповядвал Божието слово, укрепвал вярващите и изобличавал заблуждението на езичниците. Щом узнал за дейността на светия епископ, императорът, който е останал в историята с прозвището "Отстъпник", заповядал да го заловят и да го затворят в тъмница. Там обаче при свети Тимотей се стичали много хора, на които той проповядвал за Христос и ги наставлявал да не се поддават на опитите на властта да се върне езическата вяра.

Донесли на Юлиан, че християнският епископ, макар и затворен в тъмницата, учел идващите при него хора да вярват в Иисус Христос и им говорел срещу езичеството. Тогава императорът изпратил да му кажат, че му забранява да проповядва за името на Христос. Но свети Тимотей не се подчинил на заповедта на владетеля и без страх продължавал да върши това, което му подобавало като на християнски епископ - да поучава и да проповядва на народа. Затова бил осъден на смърт и отсекли главата му в тъмницата.