Разклонителите са сред най-практичните помощници у дома. Те ни позволяват да включим няколко устройства едновременно и често решават проблема с недостатъчния брой контакти. Въпреки удобството си обаче, те не са подходящи за всеки електроуред.

С покачването на цените на електроенергията все повече домакинства търсят начини да намалят сметките си за ток. Но освен икономията, експертите напомнят, че правилното използване на електроуредите е важно и за безопасността у дома.

Неправилната употреба на разклонители е една от честите причини за претоварване на електрическата мрежа, повреда на уреди и дори възникване на пожари. Причината е, че някои домакински уреди изискват значително количество енергия или стабилно захранване, което стандартният разклонител не може да осигури безопасно.

Кои уреди е най-добре винаги да включвате директно в контакта?

Хладилници и фризери

Хладилниците и фризерите работят денонощно и се нуждаят от постоянно и надеждно електрозахранване. Включването им в разклонител може да доведе до претоварване на веригата и прекъсване на захранването.

Освен това колебанията в тока могат да повредят компресора – една от най-скъпите части на уреда. Затова специалистите препоръчват тези уреди винаги да бъдат свързани директно към стенен контакт.

Микровълнова печка

Микровълновите печки са сред най-енергоемките уреди в кухнята. Те използват значително количество ток за кратък период от време, а повечето стандартни разклонители не са проектирани да поемат такова натоварване.

Резултатът може да бъде прегряване на разклонителя, повреда в електрическата инсталация или повишен риск от пожар.

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Малки кухненски уреди

Кафемашини, тостери, еър фрайъри, електрически скари и други на пръв поглед компактни уреди също могат сериозно да натоварят електрическата система.

Тостерите например изискват висока мощност, за да загреят нагревателите си. При продължителна употреба през разклонител това може да доведе до нагряване на кабелите и повреждане на изолацията им.

Отоплителни уреди и климатици

Електрическите печки, радиаторите, конвекторите и климатичните системи са сред устройствата с най-висока консумация на електроенергия в дома.

Електротехниците предупреждават, че включването им в разклонител значително увеличава риска от прегряване. В някои случаи разклонителите могат дори да се разтопят или запалят вследствие на продължителното натоварване.

Сешоарите, пресите и машите за коса използват голямо количество енергия за много кратко време. Именно затова специалистите съветват те да се включват директно в контакта.

Особено важно е това в банята, където съществува допълнителен риск заради влагата и близостта до вода.

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Медицинска апаратура

Устройства като CPAP апарати и други медицински уреди се нуждаят от постоянно и стабилно захранване. Дори кратко прекъсване на тока може да се окаже проблем.

Затова експертите препоръчват те никога да не се включват в обикновени разклонители.

Геймърски компютри и аудиосистеми от висок клас

Тези устройства често представляват сериозна инвестиция и са чувствителни към колебания в напрежението.

Вместо стандартен разклонител е по-добре да се използва качествен предпазител от пренапрежение, който осигурява допълнителна защита на техниката.

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Никога не включвайте разклонител в друг разклонител

Една от най-често срещаните грешки е т.нар. „верижно свързване“ – включване на един разклонител в друг.

Това бързо увеличава натоварването на електрическата мрежа и създава сериозен риск от прегряване и пожар. Освен това подобна практика не отговаря на правилата за безопасност.

Простото правило, което трябва да запомните

Специалистите дават лесен ориентир: ако даден уред произвежда топлина, има мотор или използва повече от 1000 вата мощност, най-добре е да бъде включен директно в контакта.

Разклонителите са подходящи за устройства с ниска консумация на енергия – например лампи, зарядни устройства, рутери или лаптопи. За всичко останало най-безопасното решение остава директното включване към електрическата мрежа.

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А ако забележите нагряване на разклонител, миризма на изгоряло или други признаци на проблем, потърсете помощ от квалифициран електротехник възможно най-скоро.