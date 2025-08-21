Как предпочитате да започнете деня си? За много хора в тази страна отговорът е ясен: с прясно сварена чаша филтърно кафе! Въпреки нарастващия избор от напълно автоматични и портафилтърни кафе машини, класическата филтърна кафе машина остава безспорният номер едно.

Според „Доклад за кафето 2024“ на онлайн статистическата платформа Statista, тя се среща в 45% от германските домакинства - много повече от напълно автоматичните машини (37%) и портафилтърните машини (7%).

Най-важните неща за филтърните машини

Просто, но вкусно: Те приготвят ароматно филтърно кафе - понякога по-силно, понякога по-леко.

Удобството струва пари, но си заслужава: Независимо дали става въпрос за мелачка, котлон или регулируема сила на кафето, екстрите се натрупват в цената. В замяна теобаче осезаемо се увеличават ежедневното удоволствие.

Не забравяйте за почистването: Моделите с части, подходящи за съдомиялна машина, подвижни резервоари за вода и ясни инструкции за отстраняване на котлен камък спестяват много време.

Ето кои са най-добрите кафе машини, които ще направят пиенето на кафе още по-голямо удоволствие, според Bild:

ТОП 5 кафе машини

Severin Капкова кафе машина KA 4851 FILKA

Прясно смляно, добре проектирано и лесно – вместо просто да залива смляното кафе с вода, тя го смила. Може да го направите по ваш вкус: от леко, малко количество от 100 мл до силно, в кана от 1 литър - тя има всичко. Обемът на приготвяне, силата и дори твърдостта на водата са нешо, което сами регулирате. Ако не харесвате хартиени филтри, ще оцените включения постоянен филтър. Друга практична функция: Кафето се налива директно в термос, който го поддържа топло за дълго време.

Управлява се чрез сензорни бутони, които правят приготвянето на напитката изключително лесно. Единственият минус е, че мелничката издава малко по-силен звук, който за кратко се усилва по време на смилането. Вкусът е още по-задоволителен - кафето впечатлява с аромата и свежестта си.

Цена: В България можете да откриете машината за около 600-700 лв. За тази сума получавате умна машина, която преосмисля класическото филтърно кафе по доста удобен начин, пише Bild.

Tchibo Let's Brew

За разлика от други достъпни модели, Tchibo Let's Brew може да се похвали с практичен въртящ се филтър, който значително улеснява боравенето. Компактната кафе машина разполага и с подвижна фуния в стъклената кана с обем 1,25 литра, която насочва прясно приготвеното кафе директно от филтъра към дъното на каната. Този дизайн е предназначен да засили още повече аромата.

Освен това, ефективна нагревателна плоча гарантира, че кафето ще остане горещо по-дълго, а подвижният резервоар за вода прави пълненето и почистването изключително удобни. Един малък недостатък - по време на процеса на приготвяне машината бълбука доста силно, достигайки сила на звука от 58 децибела.

Цена: В България можете да я откриете за под 200 лв.

Philips Многофункционална кафе машина HD7900/50

Ако обичате разнообразие от кафе на зърна, понякога пиете безкофеиново кафе или просто предпочитате голямо отделение за съхранение, тази машина предлага особено практична функция - разделен контейнер за кафе на зърна. Това позволява да решите дали искате да използвате и двете отделения, всяко с капацитет 225 грама, едновременно или поотделно.

В допълнение към това интелигентно отделение за двойно кафе на зърна, машината впечатлява с богатите си функции, интуитивното управление и лесната си поддръжка. Вградената мелачка обаче е доста шумна, а дизайнът е по-малко компактен в сравнение с някои други модели, пишат от изданието.

Цена: У нас можете да я откриете за до 400 лв.

Technivorm Moccamaster KBG Select

В допълнение към впечатляващия си и висококачествен ретро дизайн, Technivorm Moccamaster KBG Select впечатлява преди всичко с опростената си концепция за работа. Вместо многобройни бутони или дисплеи, машината разчита на два прости превключвателя - единият за включване и изключване, а другият за регулиране на количеството на приготвяне (пълна или половин кана).

Благодарение на особено нежния метод на приготвяне, при който водата капе нежно върху кафето във филтъра, се създава изключителен аромат.

Малък недостатък е донякъде сложното почистване на постоянно монтирания резервоар за вода, но като цяло усилията за поддръжка остават поносими.

Цена: В някои магазини или сайтове може да достигне 600 лв.

Машина за кафе Beem Pour Over

За разлика от конвенционалните кафе машини, които пръскат утайката от статично положение, кафе машината използва особено усъвършенстван метод на приготвяне. Вместо обикновен чучур за вода, въртящият се такъв гарантира, че предварително загрятата вода се разпределя върху утайката от кафе с плавно, кръгово движение.

Този процес имитира ръчно филтрирано варене и дори включва фаза на предварително варене - известна още като предварителна инфузия или цъфтеж – при която утайката от кафе се навлажнява за кратко с вода, за да се развие оптимално ароматът. Благодарение на тази усъвършенствана технология, цялото количество кафе се извлича равномерно, което, в комбинация с вградената везна и индивидуално регулируемите параметри за температура на водата и съотношението кафе-вода, осигурява изключително вкусово изживяване.

Въпреки това, машината Beem изисква малко повече усилия за приготвяне, а липсват и функции за удобство, като например затопляща плоча.

Цена: Предлага се за малко над 400 лв. в българската търговска мрежа.

