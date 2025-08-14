Кафето вероятно е последното нещо, което бихте предложили на децата си. Но какво ще кажете, ако то е без кофеин, без захар и пълно с витамини – и децата могат да го пият заедно с вас, докато вие се наслаждавате на сутрешното си капучино?
Такава напитка създават 8-годишният Итън и неговият баща Дейвид Санборн. Продуктът се казва Kiid Coffee и беше разпродаден за часове, след като баща и син го представиха в популярното американско телевизионно предаване „Shark Tank“, в което предприемачи представят своите бизнес идеи и продукти пред група от богати инвеститори. Един от тях инвестирал 5-цифрена сума в разработването на продукта.
Какво представлява Kiid Coffee
Kiid Coffee е прахообразна смес, която се разбърква в мляко или вода. Всяка порция съдържа 4 грама пребиотични фибри и богат минерален и витаминен комплекс от калций, магнезий, желязо, цинк, витамини Е, С, D3, А, B12 и B6.
За направата му се използва органично кафе, което запазва антиоксидантите и е 99,9% без кофеин.
За сравнение стандартното кафе съдържа прекалено много кофеин за деца под 14 години, което може да повлияе на сърдечната честота, кръвното налягане и съня. Оригиналната и карамелената версия на Kiid Coffee съдържат под 1 мг кофеин, а разновидността с шоколадов вкус – 4,2 мг, което съдържание идва главно от какаото.
Напитката е подсладена с органичен екстракт от плода монк (Monk fruit), което я прави без добавена захар и с вкус, напомнящ шоколадово мляко.
Как се ражда идеята
Дейвид е запален почитател на кафето, а преди няколко години синът му Итън много искал да опита. За негова изненада, момчето харесали вкуса на кафе.
По същото време Итън се възстановявал от второ счупване на крак за две години. Лекар отбелязал, че повечето деца не получават достатъчно витамин D, който е ключов за усвояването на калция и за здрави кости. След проучване Дейвид установил, че 30% от децата между 2 и 8 години и 60% от тези между 9 и 18 години не приемат минималното количество калций.
Тъй като Итън не обичал мляко и мултивитамините му не съдържали калций и магнезий, баща му започнал да му приготвя безкофеиново кафе с добавени минерали. Така се появила и идеята: „Ами ако направим кафе за деца?“ – предложил Итън.
Двамата имали три важни условия при създаване на напитката: вкусът, хранителната стойност и изключителното преживяване.
След повече от 100 опита и забъркване на отвари, двамата намерили перфектната формула в три вкуса: оригинален, карамел и шоколад. Итън казва, че карамелът му е любим, но избира оригиналния вкус, когато иска повече аромат на кафе.
Сега всяка сутрин двамата братя, Итън и по-малкият Логан, си приготвят чашата Kiid Coffee и закусват с родителите си. „Това ни кара да забавим темпото и да прекараме време заедно“, казва Дейвид.
Днес напитката се продава в над 150 магазина и онлайн, а в училището на Итън има верни почитатели.
Вижте във видеото какви са ползите и вредите от консумацията на кафе:
