След появата на Гатев като ерген в имението, нещата в предаването "Ергенът" 5 се промениха тотално! Илияна е все по-объркана, Стоян е наранен, а Георги не знае в каква посока да поеме. Да се бори ли за Илияна или да се откаже?

Стоян се завърна, Илияна е объркана

Индивидуалната среща на Стоян и Илияна е решаваща за техните отношения - дали ще продължат заедно или всичко приключва. Брюнетката трябва сама да реши дали да се хвърли в обятията на изкусителния Гатев или пък да остане в динамиката на отношенията си с емоционалния Стоян.

По време на неговото отсъствие, чувствата на Илияна започнаха да стават все по-несигурни. Докато бяха насаме, тя му призна, че не се чувства спокойна и сигурна с него, а това все пак са основните неща, които една жена иска от мъжа до себе си. И ако той не може да й даде тази сигурност, то тогава какво й остава да направи? Да я потърси може би при Гатев?

Стоян от своя страна не разбираше напълно какво се опитва да му обясни фаворитката му и сякаш бе убеден в своите вярвания и нагласи за случващото се. Общуването им беше някак трудно и дори самата Илияна призна, "че комуникацията им я затваря".

На въпроса защо не й е давал рози на техните индивидуални срещи преди, брокерът отговори, че не е знаел, че съществува такава опция. Това наистина е странно, предвид правилата на предаването и по всичко си пролича, че Илияна не му повярва. Но дали ще успеят да се отворят отново един към друг и да се преоткрият - предстои да разберем. А Гатев - той може или изцяло да промени динамиката между тях или да ги сближи още повече.