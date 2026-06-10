На пръв поглед Джеф Безос, Стив Джобс и Лари Елисън са хора от различни епохи на технологичния свят. Но има една малко известна, но важна нишка, която свързва тримата: и тримата са израснали в семейства, различни от биологичните им родители.

Трима от най-влиятелните предприемачи в света са били осиновени

Стив Джобс

Бившият главен изпълнителен директор на компанията Apple е осиновен малко след раждането си от Пол и Клара Джобс в Калифорния. Той винаги е знаел, че е осиновен, а тази истина остава ключова част от личната му история.

В един от най-известните моменти от интервютата му, включени в биографията на Уолтър Айзъксън, Джобс разказва как като дете научава за осиновяването си:

„Те ми казаха: не разбираш, ние специално те избрахме. И от тогава разбрах, че не съм просто изоставен. Аз съм избран.“

Снимка: Getty Images

Кариерата му започва с малка, но революционна идея: заедно със Стив Возняк създават Apple в гараж през 1976 г. Първият успех идва с Apple II, а истинската трансформация – с Macintosh, който въвежда графичен интерфейс в масовите компютри. По-късно Джобс стои зад iPod, iPhone и iPad – продукти, които буквално променят начина, по който хората общуват и работят.

Днес Apple е една от най-ценните компании в света, а Джобс остава символ на технологичната революция и „дизайна, който мисли различно“. Той умира през 2011 г. на 56-годишна възраст. Официалната медицинска причина за смъртта му е усложнения от рядка форма на рак на панкреаса – т.нар. панкреатичен невроендокринен тумор.

Джеф Безос

Джеф Безос е роден като Джефри Йоргенсен. След развода на биологичните му родители, майка му се омъжва за кубинския имигрант Мигел Безос, който осиновява Джеф и му дава фамилията си.

Той е отгледан от своя втори баща от ранна възраст и приема неговото име и семейна среда като своя основа. Дори доведеният му баща по-късно участва в първоначалната инвестиция за Amazon!

Снимка: Getty Images

Интересното е, че самият Безос рядко разказва и навлиза в подробности тази част от историята си – за него тя е по-скоро факт от живота, отколкото определяща травма.

Кариерата на Безос започва от Уолстрийт в инвестиционната компания D.E. Shaw, където бързо става един от най-младите вицепрезиденти. Но големият му обрат идва през 1994 г., когато напуска сигурната си работа и започва онлайн книжарница в гараж в Сиатъл.

Така се ражда Amazon – компанията, която започва с продажба на книги и се превръща в най-големия онлайн търговец в света, както и в лидер в облачните услуги чрез AWS.

Днес предприемачът остава един от най-богатите хора в света и активно развива компании в космическата индустрия чрез Blue Origin.

Лари Елисън

Историята на Лари Елисън е може би най-тежката от тримата. Той е роден в Ню Йорк от много млада майка и баща, когото почти не познава. След заболяване в ранна възраст, Елисън е даден за осиновяване и е отгледан от леля си и чичо си в Чикаго – Лилиан и Луис Елисън.

Самият той по-късно научава подробности за биологичните си родители и дълго време няма връзка с тях.

Елисън изгражда една от най-влиятелните софтуерни компании в света – Oracle. Той започва с малък екип и идея за база данни, вдъхновена от ранни държавни и корпоративни проекти.

Снимка: Getty Images / iStock

Oracle се превръща в гръбнака на корпоративния софтуер в глобален мащаб – системи, които управляват банки, болници и огромни организации по целия свят.

Днес Елисън е сред най-богатите хора на планетата и остава активен в технологичния бизнес, включително инвестиции и участие в Oracle и други мащабни проекти.

Формулата на успеха?

Въпреки че няма научни доказателства, че осиновяването само по себе си „създава“ милиардери или гении, е факт, че тези личности са имали сходно детство, а живота и успехите им са ги направили едни от най-популярните имена в историята.

Някои биографи и анализи посочват, че именно това преживяване може да засилва чувството за независимост и стремеж към доказване – но това вече е интерпретация, не факт.