Участието на един от най-богатите мъже в света Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос в Мет Гала тази година не мина без напрежение – дори напротив. Двамата отново се оказаха в центъра на неочаквана вълна от протести, този път в Ню Йорк, пишат от Us Weekly.

Още през ноември 2025 г. стана ясно, че семейство Безос ще бъде сред основните спонсори на бляскавото модно събитие, а по-късно беше потвърдено, че ще заемат и ролята на почетни съпредседатели на благотворителната кампания към музея на изкуствата Метрополитън. Така те се нареждат до имена като ЛеБрон Джеймс, Бионсе, Том Форд и Салма Хайек, които са заемали тази позиция в миналото.

Въпреки престижната роля, новината за активното им участие предизвика сериозно недоволство. В седмиците преди събитието в града се появиха плакати с призиви за бойкот, а кампанията бързо набра скорост в социалните мрежи. Част от критиките са свързани с дейността на Amazon и обвиненията за условията на труд в складовете на компанията (твърдения, които от Amazon отричат).

Допълнително напрежение създават и връзките на компанията с американски институции като ICE, което според протестиращите поставя етични въпроси около участието на Безос в едно от най-големите модни събития в света.

Дори местната политика се намеси – кметът на Ню Йорк, Зохран Мамдани, заяви, че ще пропусне събитието, за да се фокусира върху по-важни за града теми като достъпността на живота.

Любопитен факт е, че Джеф Безос вече е бил част от Мет Гала – през 2012 г., но тогава присъствието му не е предизвикало подобни реакции.

Тази година официалните съпредседатели на събитието са Анна Уинтур, Бионсе, Никол Кидман и Винъс Уилямс.

Темата на Met Gala 2026 е „Костюмно изкуство“, а дрескодът насърчава гостите да представят модата като форма на изкуство.

Събитието ще се проведе на 4 май - първият понеделник на май, всяка година - в музея Метрополитън – но тази година червеният килим ще бъде съпътстван не само от блясък, а и от сериозни обществени дебати.