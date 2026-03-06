Телевизионната журналистка и съпруга на милиардера Джеф Безос направи шокиращи разкрития за заболяване, което дълго време е пазила в тайна и за което никой от феновете й не е предполагал. Лична битка и редица изпитания - борбата със сигурност не е била лесна и е оставила отпечатък у Лорън Санчес Безос.

Разкритие, което изуми хиляди

56-годишната бивша водеща сподели, че страда от дислексия. Тя призна, че дълго време се е срамувала от състоянието си и дори е успявала да го прикрива по време на кариерата си в телевизията.

„Криех го много дълго време“, признава Санчес. „Дори когато бях водеща в новините, почти никой не знаеше, че имам дислексия. Беше ми много трудно!“ - споделя откровено съпругата на Джеф Безос.

Диагноза едва на 19 години

Лорън Санчес разказва, че през детството и ученическите си години често се е чувствала „глупава“, защото изпитвала огромни трудности с писането и правописа. Истината обаче излиза наяве едва когато е на 19 години. По време на обучението си в колеж преподавателка забелязва, че проблемите ѝ не са свързани с липса на способности.

„Ти не си глупава - просто имаш трудности с правописа. Учиш по различен начин," това казва преподавателката на Санчес още в тийнейджърките й години. Именно тя я насърчава да се изследва за дислексия – решение, което променя живота.

От почти провал в училище до успешна кариера

След поставянето на диагнозата Лорън Санчес започва да получава необходимата помощ и академичните ѝ резултати се подобряват значително. Тя разкрива, че успехът ѝ в университета рязко се е повишил, след като е започнала да разбира начина, по който учи. По-късно тя изгражда успешна кариера като телевизионен журналист.

Споделяне през сълзи

В интервюто, в което Лорън Санчес разкрива за дислексията, тя не успява да скрие сълзите си и когато говори за семейството си. Известната водеща разказва, че един от най-емоционалните моменти в живота ѝ бил по време на сватбата ѝ с Безос през 2025 г., когато синът ѝ споделил собствените си трудности с дислексията. Това я накарало още по-силно да осъзнае колко важна е подкрепата за децата с подобни затруднения и от този момент насам прави всичко възможно да помага на сина си с каквото може.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER