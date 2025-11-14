Лорън Санчес Безос споделя вълнуващи мигове от изстрелването на ракетата New Glenn, която бе изстреляна от галактическата компания на Джеф Безос Blue Origin. Феновете са повече от развълнувани, а Безос и любимата му едва ли скоро ще забравят този момент.

Емоционален момент, който няма да бъде забравен

В своя публикация в Инстаграм, Санчес подчертава колко личен и важен е бил този момент. Тя отбелязва, че наблюдението на издигането и приземяването на първата степен върху платформата Jacklyn, кръстена на майката на Безос, е било силно емоционално за нея и че това е резултат на години труд, дисциплина и отдаденост от страна на Джеф Безос и целия екип на Blue Origin.

Мисията е успешна!

Ракетата New Glenn, висока над 97 метра и задвижвана от седем мощни двигателя, беше изстреляна в 15:55 местно време успешно. На борда си носеше два малки научни спътника на NASA, предназначени да събират информация за атмосферата на Марс. Мисията беше отложена с три дни поради неблагоприятни метеорологични условия, но в крайна сметка, изстрелването беше успешно.

Успешният полет на New Glenn представлява ключов етап за Blue Origin. Ракетата е проектирана като частично многократно използваема система, което може да намали разходите и да увеличи капацитета за тежки товари в космоса. Този полет затвърждава позицията на компанията като важен играч в комерсиалните космически изстрелвания.

Какво следва?

След успешното изстрелване екипите ще продължат да следят мисията на двата марсиански спътника. Blue Origin планира още тестови и оперативни полети на New Glenn, като целта е ракетата да влезе в регулярна употреба за научни, търговски и бъдещи дълбококосмически мисии.

