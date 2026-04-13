Лорън Санчес - популярната телевизионна водеща и съпруга на милиардера Джеф Безос, сподели в последното си интервю, че е напълно готова да разшири семейството си с дете от Безос! На 56 години Санчес заяви, че ако беше възможно, би станала майка още утре и би зарадвала мъжа, когото обича.

"Ако можехме да имаме бебе, щяхме да го направим без колебание!"

„Чувствам се невероятно енергична и щастлива. Ако беше възможно да имаме бебе утре, щяхме да го направим без колебание“, казва Санчес. Тя подчерта, че възрастта не е фактор, който би ѝ пречил, като допълни, че съвременната медицина предлага много възможности дори за по-зрели жени.

Любов, която става все по-силна

Санчес и Безос вече имат стабилен семеен живот и често споделят моменти от личния си живот в интервюта, както и в социалните мрежи. Те не са коментирали официално конкретни планове за бременност и разширяване на семейството, но демонстрират силната си обич и привързаност един към друг с всяка своя публична поява.

Експерти в областта на репродуктивната медицина отбелязват, че въпреки че възрастта на Санчес предполага определени предизвикателства, съвременните технологии и внимателният подход към здравето могат да направят бременността безопасна и успешна. Санчес споделя също, че за нея възрастта е само едно число и най-важното е да се чувстват щастливи и спокойни заедно.