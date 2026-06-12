Откакто се възкачи на трона през септември 2022 г., крал Чарлз е посетил 10 държави – и не е имал нужда от паспорт за нито една от тях. Всъщност, кралят никога не е длъжен да носи паспорта си. Ето защо.

Правилото е публикувано на официалния уебсайт на монархията и гласи: „Когато пътува в чужбина, суверенът не изисква британски паспорт.“

„Тъй като британският паспорт се издава на името на Негово Величество, не е необходимо Кралят да притежава такъв. Всички останали членове на кралското семейство, включително принцесата и принца на Уелс, имат паспорти.“

Правилото важеше и за покойната кралица Елизабет II , която никога не е носила паспорта си за нито една от 117-те държави, които е посетила по време на 70-годишното си управление. Чарлз е бил задължен да пътува с паспорт, когато е бил принц.

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Първата страница на британските паспорти съдържа изображение на Кралския герб, заедно със следния текст: „Държавният секретар на Негово Британско Величество моли и изисква от името на Негово Величество всички, които могат да се отнасят до него, да позволят на притежателя му да преминава свободно безпрепятствено и да му окажат необходимата помощ и защита.“

Той ли е единственият човек, който може да пътува без официален документ?

В кралствата (страни от Британската общност, където Кралят е суверен) се използва подобна формула, с изключение на това, че искането до всички, които може да се отнася, се прави от името на генерал-губернатора на Кралството, като представител на Краля в това Кралство.

В Канада искането се прави от името на Негово Величество от министъра на външните работи.

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Японският император Нарухито, както и императрицата на Япония също могат да се възползват от тази привилегия. Причината е, че те са символични глави на държавите си, а международните им пътувания се организират по дипломатически път, без нужда от стандартен паспорт.