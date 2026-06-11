Петуниите са едни от малкото цветя, които се вписват почти навсякъде в градинския дизайн - висящи кошници, сандъчета за прозорци, лехи, градински бордюри, контейнери. Освен това са непретенциозни и практични и само едно засаждане може да осигури цвят от края на пролетта до първите слани.

А използването на едно и също цвете на различни места в градината създава единен и хармоничен вид, без да е необходимо да се разчита на десетки различни растителни видове. Самите петунии се предлагат в огромно разнообразие от цветове, което позволява лесно съчетаване в различни градински композиции.

Ето как да използваме петунията, за да превърнем двора си в истински цветен оазис.

Висящи кошници за още повече цвят

Редове от висящи кошници могат да бъдат монтирани под конструкции като пергола и други зони за отдих. Те внасят цвят над нивото на земята, запазвайки свободно пространството отдолу.

Кошниците с цветя обичакновено са сред най-впечатляващите цветни акценти в двора.

Снимка: instagram/thebelairgardenclub

Сандъчета на прозорците

Прозоречните сандъчета са чудесен и практичен начин за още повече цвят в градинското пространство. Повтарянето на цветя от един и същи вид на няколко прозореца, създава усещане за последователност и подреденост по цялата фасада.

Снимка: iStock

С напредването на сезона стъблата ще се спуснат отвъд ръбовете на сандъчетата и ще покрият голяма част от тяхната конструкция. Така те ще се превърнат в основен акцент, докато самите съдове ще останат почти незабележими.

Градинските бордюри

Петуниите перфектно могат да бъдат комбинирани със здравец и декоративни треви в красиви лехи край тревната площ. Така ще се радваме на красиви цветни петна в двора си - различните багри на цветовете осигуряват контраст.

Снимка: instagram/thebelairgardenclub

Зоните около основите на сградата

Засадените с петунии кашпи и контейнери, могат да бъдат поставени близо до входовете и около самата къща. Така те ще се превърнат в основни декоративни елементи, а не просто в малки акценти.

Снимка: instagram/thebelairgardenclub

Крайният резултат

Той няма да ви разочарова – ще имате една перфекта, завършена градина, която още веднъж ще покаже защо петуниите остават сред най-популярните летни цветя. Малко едногодишни растения могат да се използват еднакво успешно в саксии, прозоречни сандъчета, лехи и същевременно да осигурят толкова много цвят през един-единствен вегетационен сезон, пише Homedit.