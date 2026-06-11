Остава само един ден до благотворителния демонстративен тенис мач на родна земя между Григор Димитров и Стефанос Циципас! Феновете на тениса ще имат възможност да гледат едно от най-очакваните спортни събития у нас, второто по рода си такова след "сблъсъка" Димитров-Джокович, отново в България, през септември 2024 г.

Събитието е част от специален тенис спектакъл с благотворителна кауза - част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

Къде ще се излъчва мачът?

Според официалната информация на bTV Media Group, тенис двубоят ще бъде излъчен ексклузивно:

в ефира на bTV Action

онлайн на btvsport.bg

стрийминг платформата VOYO

Снимка: Getty Images

От колко часа започва?

Началото на спортната програма е обявено за 20:00 часа българско време. Очаква се преди самия мач да има студийна част с анализи, гости и включвания, посветени на събитието и участниците.

Двубоят от Postbank Tennis Gala между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в "Арена 8888" и ще бъде под патронажа на Президента Илияна Йотова. Срещата ще се излъчи пряко по bTV. Събитието е с изцяло разпродадени билети, като се очаква залата да бъде изпълнена с хиляди зрители, а атмосферата – на ниво голям световен тенис турнир.

Един срещу друг за девети път

27-годишният Циципас има 12 титли на сингъл в кариерата си в Тура на АТП. Той е финалист в два от турнирите от Големия шлем - на "Ролан Гарос" в Париж през 2021 година и на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн през 2023 година.

34-годишният Димитров е шампион на Финалния турнир на АТП през 2017 година и има девет титли в кариерата си поединично.

Двамата са се срещали общо осем пъти в професионалната верига, като Циципас води с 6:2 победи, но в последния сблъсък помежду им на турнира "Мастърс" в Париж през ноември 2023 година Димитров триумфира с 6:3, 6:7(1), 7:6(3) и се класира за финала, загубен в последствие от сърбина Новак Джокович с 4:6, 3:6.

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Идеи за перфектната тенис вечер у дома

Ако ще гледате мача у дома, ето няколко бързи идеи за снаксове и дипове, които правят всяко спортно събитие още по-вкусно:

Авокадо дип / гуакамоле

Авокадото е сред суперхраните, които може да консумирате и в сладки и в солени комбинации. Структурата на авокадото може да даде плътност на суров шоколадов мус, да сплоти съставки за сандвич или да даде обем на вкусен сос или дип, какъвто е дипът "гуакамоле’". Вижте как да го приготвите тук:

Картофки в еърфрайър

Пържените картофи са абсолютна класика във фастфууд менюто, но заради голямото количество мазнина при пърженето често се смятат за нездравословни и рядко се вписват в балансираното хранене. С еърфрайър обаче това се променя – дори без олио картофките стават хрупкави и изключително вкусни.

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Пилешки хапки

Този китайски специалитет е любимо ястие на милиони гастрономи. Хрупкави и сусамено очарователни, те печелят сърцето и небцето на все повече гурмани и ценители на месните шедьоври по света. Вижте рецептата за тях тук:

Коктейлни хапки

Ако пък предпочитате да изненадате гостите си с красиво поднесени ястия и още по-впечатляващ вкус, вижте тези идеи за апетитни идеи:

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Шоколадов протеинов десерт

Няма как да пропуснем десерта за толкова вълнуваща вечер! Задоволете желанието си за сладко по начин, който няма да компрометира фитнес резултатите ви. Този шоколадов десерт може да се впише в различни диети, тъй като не съдържа захар. Ето я цялата рецепта:

За втора поредна година екип на bTV успя да посети българския тенисист в Монако - вижте ексклузивното му интервю в следващото видео.