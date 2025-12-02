Авокадото се характеризира като храна, която притежава съвършен баланс от хранителни вещества с висока хранителна и енергийна стойност. Изследванията показват, че този плод с крушовидна форма е много добра храна за поддържане на здраво сърце.
Рецепта за 4 порции
Необходими продукти
- 2 бр. авокадо
- 3 скилидки чесън
- 1 бр. лайм
- 2-3 с.л. зехтин
- 1 щ. сух кардамон
- 1 щ.смлян кимион
- Сол на вкус
За да стане гуакамоле, е нужно само да добавите домати, нарязани на малки кубчета и червен лук.
Начин на приготвяне
Когато не е твърдо на пипане, авокадото е готово за консумация в свеж вид. Измийте и го разрежете на половина по дължина и отстр
анете костилката. Издълбайте с лъжица месестата част до кората. Размачкайте с вилица на каша. Прибавете пресования чесън. Овкусете с щипка кардамон и кимион. Полейте със зехтин и сока от половин лайм или лимон и разбъркайте, докато се получи хомогенност на вкусовете.
Украсете с листенца магданоз. Сервира се с тортили, тортила чипс, крекери или препечени филийки пълнозърнест хляб.
Рецептата на Биляна Стамова за скариди с авокадо - вижте в следващото видео.
