Пържените картофи са абсолютна класика във фастфууд менюто, но заради голямото количество мазнина при пърженето често се смятат за нездравословни и рядко се вписват в балансираното хранене. С еърфрайър обаче това се променя – дори без олио картофките стават хрупкави и изключително вкусни. Тук ще разберете как с няколко съставки да приготвите перфектни картофи в еърфрайър и кои стъпки са най-важни, пише "Билд".

Хрупкави картофи с еърфрайър

С тази рецепта ще получите около 4 порции.

Необходими продукти

около 800 г – 1 кг картофи

сол на вкус

по желание: по 1 ч.л. червен пипер, чесън на прах, розмарин

Начин на приготвяне

Обелете картофите (или оставете кората) и ги нарежете на равни пръчици Накиснете ги в студена вода за 30 минути, за да премахнете излишното нишесте – така няма да станат кашкави Отцедете и подсушете добре с кърпа Подправете по свой вкус Подредете ги на един слой в кошницата на еърфрайъра (ако е нужно – гответе ги на два пъти) Печете 15–20 минути на 190°C, като разклатите веднъж след 8–10 минути Посолете чак след като са готови Сервирайте веднага и се насладете

С тези съвети картофите ще станат още по-вкусни

За да станат картофите наистина хрупкави и ароматни, обърнете внимание на няколко важни детайла:

Избор на картофи: Най-подходящи са средно твърдите сортове – отвън стават хрупкави, а отвътре меки

Най-подходящи са средно твърдите сортове – отвън стават хрупкави, а отвътре меки Сладките картофи също са вариант, но изискват по-кратко време за готвене

също са вариант, но изискват по-кратко време за готвене Кората може да се остави , тъй като съдържа фибри и засилва вкуса

, тъй като съдържа фибри и засилва вкуса Режете на равни пръчици , за да се изпекат равномерно

, за да се изпекат равномерно Накисването във вода намалява съдържанието на нишесте в картофите

намалява съдържанието на нишесте в картофите Подсушаването е ключово – така се получава по-добра хрупкавост

Малък трик: за още по-хрупкав ефект може леко да поръсите картофите с картофено нишесте заедно с подправките. Солта се добавя накрая, за да не омекнат картофите.

Накратко

За да получите перфектните хрупкави картофи:

Накисване във вода

тънки и равни пръчици

подсушаване

поръсване с малко нишесте

печене на един слой

А сега, приятен апетит!

