Пържените картофи са абсолютна класика във фастфууд менюто, но заради голямото количество мазнина при пърженето често се смятат за нездравословни и рядко се вписват в балансираното хранене. С еърфрайър обаче това се променя – дори без олио картофките стават хрупкави и изключително вкусни. Тук ще разберете как с няколко съставки да приготвите перфектни картофи в еърфрайър и кои стъпки са най-важни, пише "Билд".
Хрупкави картофи с еърфрайър
С тази рецепта ще получите около 4 порции.
Необходими продукти
- около 800 г – 1 кг картофи
- сол на вкус
- по желание: по 1 ч.л. червен пипер, чесън на прах, розмарин
Начин на приготвяне
- Обелете картофите (или оставете кората) и ги нарежете на равни пръчици
- Накиснете ги в студена вода за 30 минути, за да премахнете излишното нишесте – така няма да станат кашкави
- Отцедете и подсушете добре с кърпа
- Подправете по свой вкус
- Подредете ги на един слой в кошницата на еърфрайъра (ако е нужно – гответе ги на два пъти)
- Печете 15–20 минути на 190°C, като разклатите веднъж след 8–10 минути
- Посолете чак след като са готови
- Сервирайте веднага и се насладете
С тези съвети картофите ще станат още по-вкусни
За да станат картофите наистина хрупкави и ароматни, обърнете внимание на няколко важни детайла:
- Избор на картофи: Най-подходящи са средно твърдите сортове – отвън стават хрупкави, а отвътре меки
- Сладките картофи също са вариант, но изискват по-кратко време за готвене
- Кората може да се остави, тъй като съдържа фибри и засилва вкуса
- Режете на равни пръчици, за да се изпекат равномерно
- Накисването във вода намалява съдържанието на нишесте в картофите
- Подсушаването е ключово – така се получава по-добра хрупкавост
Малък трик: за още по-хрупкав ефект може леко да поръсите картофите с картофено нишесте заедно с подправките. Солта се добавя накрая, за да не омекнат картофите.
Накратко
За да получите перфектните хрупкави картофи:
- Накисване във вода
- тънки и равни пръчици
- подсушаване
- поръсване с малко нишесте
- печене на един слой
А сега, приятен апетит!
