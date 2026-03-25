Пържените картофи са абсолютна класика във фастфууд менюто, но заради голямото количество мазнина при пърженето често се смятат за нездравословни и рядко се вписват в балансираното хранене. С еърфрайър обаче това се променя – дори без олио картофките стават хрупкави и изключително вкусни. Тук ще разберете как с няколко съставки да приготвите перфектни картофи в еърфрайър и кои стъпки са най-важни, пише "Билд".

Хрупкави картофи с еърфрайър

С тази рецепта ще получите около 4 порции.

Необходими продукти

  • около 800 г – 1 кг картофи
  • сол на вкус
  • по желание: по 1 ч.л. червен пипер, чесън на прах, розмарин
Салата с пържени картофи (ВИДЕО)

Начин на приготвяне

  1. Обелете картофите (или оставете кората) и ги нарежете на равни пръчици
  2. Накиснете ги в студена вода за 30 минути, за да премахнете излишното нишесте – така няма да станат кашкави
  3. Отцедете и подсушете добре с кърпа
  4. Подправете по свой вкус
  5. Подредете ги на един слой в кошницата на еърфрайъра (ако е нужно – гответе ги на два пъти)
  6. Печете 15–20 минути на 190°C, като разклатите веднъж след 8–10 минути
  7. Посолете чак след като са готови
  8. Сервирайте веднага и се насладете
В Китай полудяха по това ястие - пържени камъни (ВИДЕО)

С тези съвети картофите ще станат още по-вкусни

За да станат картофите наистина хрупкави и ароматни, обърнете внимание на няколко важни детайла:

  • Избор на картофи: Най-подходящи са средно твърдите сортове – отвън стават хрупкави, а отвътре меки
  • Сладките картофи също са вариант, но изискват по-кратко време за готвене
  • Кората може да се остави, тъй като съдържа фибри и засилва вкуса
  • Режете на равни пръчици, за да се изпекат равномерно
  • Накисването във вода намалява съдържанието на нишесте в картофите
  • Подсушаването е ключово – така се получава по-добра хрупкавост

Малък трик: за още по-хрупкав ефект може леко да поръсите картофите с картофено нишесте заедно с подправките. Солта се добавя накрая, за да не омекнат картофите.

Какво съдържат най-скъпите пържени картофки на света?

Накратко

За да получите перфектните хрупкави картофи:

  • Накисване във вода
  • тънки и равни пръчици
  • подсушаване
  • поръсване с малко нишесте
  • печене на един слой

А сега, приятен апетит!

