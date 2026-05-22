Музиката има такава сила, че едновременно лекува и окрилява. Съществуват много изпълнителки, но малцина са останали в историята с песни, които и до днес са способни да вдигнат самочувствието на всяка жена - или дори малък бунт. Говорим ли за самочувствие, няма как да не чуем тези феминистки химни.

Дестинис Чайлд - "Independent Women"

"Pay my own fun, oh and I pay my own bills", пее емблематичната екс група на Бионсе в един същински трибют към самодостатъчните и самонадеяни жени, които живеят в стил "всичко зависи от мен, ясно?".

Кристина Агилера - "Can’t Hold Us Down"

"So what am I not supposed to have an opinion / Should I keep quiet just because I'm a women", пее Кристина Агилера в "Can’t Hold Us Down", с която обявява кръстоносен поход на патриархата в обществото и дава нови криле на момичетата. Защото както казва Алехандро Ходоровски: "Птиците, родени в клетка, мислят, че летенето е болест" - понякога системата има нужда от рестарт, за да заработи по-добре.

Арета Франклин - "Respect"

"All I'm askin’ / Is for a little respect when you get home (just a little bit)" - това, което наистина искат жените, Арета го е изпяла отдавна. Нищо че песента е писана от мъж (Отис Рединг) - изпълнението на Франклин е това, което я превръща във феминистки химн. Жените понякога го правят по-добре - също както "Nothing Compares 2 U" на Шинейн О’Конър засенчи оригинала на Принс.

Глория Гейнър - "I Will Survive"

"Oh no, not I, I will survive / Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive", пее Глория Гейнър в една песен, в която живота без обичта на любимия изглежда невъзможен, докато не разбере, че щом не си загубил чувството да обичаш, животът винаги е възможен. Стана малко объркващо, нали? Никой не е казал, че е лесно да си жена.

Ноу Даут - "Just a Girl"

"Oh, I'm just a girl, my apologies", пее с дрезгавия си и недоспал глас Гуен Стефани в един пънк-рок химн, който първоначално пише като знак на бунт срещу строгите си родители, които не й позволяват да бушува своенравно до късно през нощта.

Ти Ел Си - "No Scrubs"

"And no, I don't want no scrub / A scrub is a guy that can't get no love from me", пеят момичетата от Ти Ел Си, като под "scrub" разбирайте накратко безотговорен мъж, който - да речем - още живее при майка си и прочее. Ако сте такива мамини синчета, никога няма да имате тяхната любов, ОК?

Кеша - "Woman"

"I'm a motherfucking woman, baby, alright / I don't need a man to be holding me too tight", пее Кеша, докато кара кабрио кадилак. Всеки един ред от текста на "Woman" си заслужава да бъде превърнат във вдъхновяваща картинка, която да се споделя във Фейсбук. За какво става дума? Че не се нуждаете непременно от мъж, за да се грижите за себе си - в случай, че сте го забравили.

Алиша Кийс - "Girl on Fire"

"Looks like a girl, but she's a flame / So bright, she can burn your eyes", пее Алиша Кийс в разпалваща страстите и женското самочувствие песен, чийто силен глас оставя белези в спомените като от изгорено.

Кет Пауър - "Woman"

"I'm a woman of my word, now haven't you heard / My word's the only thing I've ever needed", пее Кет Пауър с калифорнийската богиня Лана Дел Рей - две автентични създания, които пращат с гласовете се всички дами в Женския рай. Спокойната сила - такава е жената в "Woman".

Бионсе - "Run the World (Girls)"

"Who run the world? Girls!", пее кралица Бей в един мощен и високоенергичен феминистки химн, който би бил очевидният избор за всички жени, решили да се хвърлят с боен рев като лъвове в суровия и безчувствен мъжки свят.