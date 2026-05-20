Финалът на "Ергенът" 5 вече е почти тук, а финалистките са ясни - Михаела, Любомира, Румяна и Илияна. Но какво ще се случи на големия финал и ще има ли съдбовни обрати - предстои да разберем. Ето какво знаем до момента.

Марин е раздвоен между Любомира и Михаела

Къдравият ерген все още не може да реши към коя от двете дами чувстата му са по-силни - към Любомира или към Михаела. След драматичен развой на събитията между него и Михаела, той и призна, че изпитва романтични симпатии и към Любомира, с която дори е имал целувка. Коя от двете ще избере - ще стане ясно утре.

Румяна и Георги Гатев

Румяна успя да събуди силен интерес у Гатев, но пък отказа целувката му, защото не искаше да избързва. След като Илияна заяви на Георги, че всъщност чувствата й са насочени към Стоян, той бързо се преорентира към Руми, но дали тези емоции са дълбоки и истински?

Илияна и Стоян

Илияна, която двама мъже пожелаха - Гатев и Стоян. Тя се намирашу в същинска любовна драма, точно като по филмите, но някак си съумя да излезе от сложната ситуация. Първоначално увлечена от чара на Георги, тя отхвърли Стоян, но по-късно осъзна, че всъщност той е мъжа на сърцето й. Тя бе откровена с Гатев, като му сподели, че е направила грешка и всъщност истинските й чувства са към синеокия брокер. Така, Илияна автоматично се превръща във финалистка, но за Стоян, а не за Георги Гатев.

Сега предстои избор. Труден, емоционален, но неотложен избор. Ще успее ли да избере Марин и имат ли шанс като двойка Руми и Гатев?