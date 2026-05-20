Последната среща на Михаела и Марин е в джунглата. Спане в палатка, събуждане сред пеещи птички, вкусна закуска, но остава един въпрос и той е важен – "Ще останат ли двамата заедно?"

Както винаги, Михаела се показва като широкоскроена. В хода на предаването тя сподели, че няма нищо против Марин да целуне всички момичета, за да може да си избере. призна и че не би ревнувала. По същия начин реагира и когато двамата трябваше да решат дали ще продължат с отношенията си след "Ергенът".

„Няма нужда да правим нещо, защото трябва. Знам, че имаш да пишеш имена и искам да си дойде от теб – ти да си вземеш решението за себе си. С нагласата, че не всичко е на всяка цена.“



На тази последна среща Мишето все още твърди, че е влюбена в Марин. Има съмнения обаче, че е взаимно.

„До скоро имаше съмнения у мен. Вече се чувствам малко по-сигурен и по-спокоен“ - сподели той.

Михаела влезе с ясната заявка, че ще се бори само за сърцето на Марин и тя бе последователна през цялото предаване. Двамата се запознават още преди романтичното риалити. Срещите им бяха изключително романтични и наситени с много страст. Емоциите им се люшкаха между изключителна близост и отдалечаване.

Марин сподели какво мисли за Михаела и пред психолога Богомил Копчев.

"Радвам се, че първата ми среща с психолога ще е индивидуална. Нямам подготвени въпроси за него, но имам много такива в главата си, на които нямам представа как да отговоря. Надявам се той да ми помогне днес с това и да ми даде някаква яснота и посока на действие", сподели той.