Стоян се събуди до Илияна и не може да повярва, че това наистина му се случва! „Събуждам се тази сутрин до Илияна и направо не мога да повярвам какво ми се случва, обаче е толкова хубаво, че не мога да го опиша.“ Илияна и Стоян не само се събраха отново, но и вече делят едно легло. И това далеч не е всичко!

Илияна е спала добре, но не е сънувала нищо. Докато Стоян сънува буквално за двама. И отново е сънувал Илияна.

Сестрата на Илияна

Важна среща предстои и за двамата, след като са се събудили. Няма да е реална, а виртуална, но Стоян се запознава със сестра й и племенницата. Онлайн срещата с Моника дава възможност на Стоян да се представи на най-близкия човек на своята избраница.

„Като цяло на косъм стоя тук и разговарям с вас“ – искрен е той и разказаха тяхната история за близост и раздяла.

„Тя е стойностна и трябва да е сигурна в човека до себе си, за да го допусне" – сподели сестра й.

На виртуалната среща присъства и още един важен за Илиана човек, който вече е без зъби.



Какво съвпадение се случи на романтичната им вечеря - вижте видеото.