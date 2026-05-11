Преди около три години Тами Майърс е била принудена да направи нещо наистина непонятно – а именно да осинови собствените си биологични близнаци.

Причината е, че децата са родени с помощта на сурогатна майка. А законите в Мичиган, щатът, в който живее Майърс, са морално остарели и категорични. И заради тях жената е изправена пред реалната възможност да загуби децата си.

Тами прави това, което се изисква от нея – и осиновява децата си. Но оттук насетне категорично решава, че ще се бори срещу подобни закони. И днес, три години по-късно, тя е постигнала своята своеобразна победа – чрез промяната на подобно рестриктивно законодателство.

Ето защо Денят на майката, който в САЩ се отбелязва във втората неделя на месец май, вече има още по-голям смисъл за Тами. „Усещам нещата вече по съвсем различен начин“, казва 44-годишната жена пред People.

Майчинството – трудно сбъдната мечта

Пътят към майчинството на Тами Майърс не е никак лесен. Той включва много по-голяма битка, отколкото тя и съпругът ѝ Джордан Майърс, с когото са женени от 17 години, са могли да си представят.

Още в първите години на брачния си живот, те посрещат дъщеря си Корин. Момиченцето е едва на две години, когато, през 2025 г., майка му е диагностицирана с рак на гърдата. След като Тами преодолява този тежък здравословен проблем, тя и Джордан все още искат да дадат на Корин братята и сестрите, за които тя толкова силно мечтае.

Трудностите пред Тами обаче са многобройни и се оказва, че единственият начин, чрез който семейството може да се сдобие с още деца, е чрез сурогатна майка. Така, през 2021 г. те посрещат своите близнаци - син Еймс и дъщеря Елисън.

Но въпреки че Джордан и Тами отглеждат биологичните си близнаци от момента на раждането им и имат пълната подкрепа на сурогатната майка, те са принудени от остарял държавен закон да осиновят собствените си деца.

След като този болезнен процес приключва през декември 2022 г., Тами започва да се бори за промяна на щатско ниво. До пролетта на 2024 г. Законът за защита на семейството в Мичиган е приет. Той легализира и регулира сурогатното майчинство, улеснява процеса на официално признаване на родителските права и по-добре защитава родители, сурогати и деца.

Дни на щастие и радост

Днес Тами е решена да се наслаждава на времето със семейството си и на трудно извоюваните моменти на радост. Близнаците, които вече са на 5 години, предстои да завършат предучилищото си образование, а 13-годишната Корин се подготвя за гимназия.

Щастливата майка споделя, че чувства, че е изгубила значими моменти с голямата си дъщеря, докато е била болна. Правните и активистки битки след раждането на близнаците също са поглъщали цялото ѝ време. Сега, когато огромната борба е зад гърба ѝ, Тами се наслаждава на времето, което прекарва заедно с децата си на плажа и в местните паркове.

