Първото бебе в света, родено чрез гестационно сурогатство, отпразнува своя 40-и рожден ден – събитие, което бележи важен момент не само за едно семейство, но и за историята на медицината. Джил Бранд е първият случай, при който жена износва и ражда дете, с което няма генетична връзка.

„Това беше първият път в човешката история, когато жена роди бебе, с което не е генетично свързана“, разказва Джил в интервю за NBC News, заедно с майка си Санди.

Джил има свое семейство

Днес първото бебе, родено чрез сурогатство, Джил, е майка на три деца и живее далеч от светлината на прожекторите. Въпреки че в първите години след раждането ѝ има медиен интерес, семейството избира по-спокоен живот. „Майка ми винаги казваше: ‘Просто исках да ти се радвам, да се радвам на теб и сестрите ти’“, споделя Джил.

Решението да разкажат историята си идва след смъртта на баща ѝ – д-р Елиът Рудницки, човекът, който стои зад идеята бебето да бъде износено от друга жена. „Мисля, че той ни гледа и е много щастлив“, казва Джил, а майка ѝ допълва с усмивка: „Вероятно казва: ‘Време беше.’“

Как започва всичко

Историята започва с трудности. Още в началото на брака им Санди научава, че не може да износи дете заради отстранени фалопиеви тръби. Въпреки това Елиът избира да бъде с нея. Двамата осиновяват две дъщери, но мечтата за биологично дете остава.

С развитието на инвитро технологиите те решават да опитат с инвитро. Първоначално всичко върви добре, но бременността завършва трагично – след усложнения Санди ражда преждевременно, претърпява тежка операция, хистеректомия и губи бебето си след 13 дни. „Бяхме съсипани“, спомня си тя.

Как се ражда идеята

Три години по-късно, в един обикновен ден, се ражда идеята, която ще промени всичко. Елиът предлага да използват сурогатна майка. „Казах му: ‘Това е лудост. Кой лекар би се съгласил?’ А той отвърна: ‘Ще намерим начин’“, разказва Санди.

След множество откази, лекарят Уолф Утиан решава да изследва възможността. Това се оказва ключовият момент. През 1986 г. се ражда Джил – събитие, което поставя началото на нова ера в репродуктивната медицина. „Това беше един от най-невероятните дни в живота ми“, казва майка ѝ.

Днес историята на Джил Бранд е символ на упоритост, смелост и любов – и доказателство, че дори най-невероятните идеи могат да променят света.