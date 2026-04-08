Плажното парти на "Ергенът" показа някои от участниците такива, каквито не сме ги виждали досега. Момичетата сложиха красиви цветя зад ушите си, а ергените - цветни гердани.

В Шри Ланка растат различни видове дървета, от които се правят уникални мебели и статуетки.

Защо ергените са с гердани от цветя?

В Шри Ланка съществува традиция при посрещането туристите да получават гердани от цветя. Тук обаче символиката е по-различна в сравнение с Хавайските острови.

Традиционното посрещане

Най-често цветята са жасмин, лотоси или специфични местни ароматни цветя като Аралия – известна още като Франджипани). Обикновено това се случва в по-високия клас хотели, при организирани турове или по време на официални събития и фестивали.

Този жест е израз на гостоприемство, уважение и благословия. Смята се за начин да се почете гостът и да му се пожелае късмет по време на престоя.

Цветята и гирляндите са свързани и с будизма и индуизма. Понякога, при посещение на храм в рамките на специална церемония, на туристите също може да бъде поставен гердан или да им бъде подарено цвете като знак на благословия от свещеник.

Носят ли цветя момичетата в Шри Ланка?

В планинските райони, особено около Нувара Елия и Ела, има една по-съвременна и специфична „традиция“. Млади момчета бягат покрай туристическите автобуси по серпентините и предлагат букети от диви цветя. Макар да изглежда като мил жест, това е вид улична търговия, а не древен ритуал за посрещане.

В "Ергенът" момичетата поставиха цветя в косите си, за да изглеждат още по-добре на плажното парти.

Какви цветя има в Шри Ланка?

Шри Ланка е истински тропически рай, където цветята не са просто украса, а част от духовния и културен живот. Поради влажния и топъл климат, островът изобилства от екзотични видове.

Синя водна лилия (Nil Manel)

Това е националното цвете на Шри Ланка. Тя е символ на чистота, дисциплина и добродетел. Има я в почти всеки будистки храм. Тя заема централно място в местната литература и изкуство (включително в известните стенописи на Сигирия). Има нежен лилаво-син цвят и цъфти предимно в стоящи водоеми.

Лотос (Nelum)

Лотосът е може би най-свещеното цвете в Шри Ланка, тясно свързано с будизма. Представлява просветлението, тъй като лотосът израства от калта, но остава чист и красив над повърхността на водата. Предлага се в огромни количества в храмовете.

Франджипани (Araliya)

Ако някога сте усещали специфичния сладък аромат на Шри Ланка, това вероятно е била Аралията. Цветовете са восъчни, обикновено бели с жълт център или наситено розови. Растат на дървета, които често се засаждат около храмове и в градините на хотелите. Именно от тях най-често се правят герданите за посрещане на туристи.

