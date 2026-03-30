Една от най-предизвикателните, провокативни и диви участнички в историята на предаването "Ергенът" - Санта Китана, не спира да изненадва своите фенове и последователи с разтърсващи разкрития за личния си живот. Сега е време за любов - танцьорката споделя интимни моменти с мистериозен мъж, а в главите на почитателите моментално изникват куп въпроси. Сама ли е? Има ли мъж до себе си наистина? И ако да, кой е той?

Пари винаги ще има, важна е любовта!

Огнената танцьорка Китана обича да провокира последователите си в Инстаграм, направи го и този път! Тя публикува видео с мистериозен мъж, с когото се целува, като добави и емоционално послание към кадрите.

"Пари винаги ще има, важно е любовта да е налице!" - написа участничката в най-романтичното риалити.

Санта Китана така и не споделя дали това е гаджето й или пък някой бивш партньор. Тя не потвърждава, но и не отрича възможността за потенциална любовна връзка и не казва категорично дали към момента любовта присъства в живота й, но по всичко си личи, че нещо вълнуващо се случва. С цел провокация или не, едно е сигурно - Китана определено не скучае в ежедневието си, а нейните последователи получават доста интересно, разкрепостено и предизвикателно съдържание, което поражда редица различни емоции. Без да се страхува, танцьорката споделя едни от най-интимните си мигове, дори понякога и себе си с оскъдно облекло и винаги с дръзки послания към снимките. Дали огнената брюнетка е обвързана - предстои да разберем.

