С пристигането на изкусителката Мартина, нещата в "Ергенът" 5 драстично се променят! Момичетата са притеснени, а ергените са доволни. Екзотичната участничка от предишния сезон вече беше на обща среща с тримата ергени, а след това избра да прекара време насаме с Крис. Заплаха ли е тя за неговата топ фаворитка - Елеонора?

Среща, която може да промени всичко!

След като Крис и Мартина прекарват повече време насаме, а Елеонора е видимо раздразнена и дори споделя, че няма сили за повече нови жени в имението. Дали обаче Мартина ще й открадне Кристиян?

На вечерята Кристиян и Мартина определено имаха силна химия помежду си и привличането между тях бе повече от видимо. Ясно е, че двамата се харесват и това идва на фона на сближаването му с Елеонора и тяхната първа целувка. Нещата започват да стават съмнителите, дали пък интереса на Крис към Ели не е фалшив, щом Мартина може да го "открадне" толкова лесно.

На вечерята двамата обсъждат по-сериозни и задълбочени теми като:

Личностно развитие и преживявания от формата.

Очаквания в една връзка.

Граници и ценности.

Желанието за семейство.

Интересен момент настъпва, когато двамата започват да обсъждат как да се нарича. Той ѝ предлага да я нарича „патенце“, но тя отказва, като пожела да продължи да я нарича „любов моя“.

