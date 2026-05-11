Актрисата Сандра Бълок отбеляза Деня на майката с публикация в Инстаграм, включваща рядка снимка на двете ѝ деца – 16-годишния Луис и 12-годишната Лайла – от детските им години.

Лицата им на кадъра са частично скрити. Бълок, известна с предпазливостта си по отношение на личния живот, публикува и снимки с починалата си майка Хелга Матилде и баба си.

„На всички мами, независимо как сте стигнали до тук, честит Ден на майката. Всички сме обвързани от тази чест за цял живот", написа актрисата.

Публикацията е и сред първите на Бълок в социалните медии – дебютът ѝ в Инстаграм беше направен едва миналия месец във връзка с продължението на „Практическа магия", което ще излезе по кината през септември.

В продължение на няколко години през 2020-те тя се отдръпна от публичния живот, за да посвети времето си на децата, а после и да преживее смъртта на дългогодишния ѝ партньор Брайън Рандал, починал след битка с АЛС през 2023 г.

По време на скорошна поява на срещата на върха CNBC Changemakers Бълок заяви, че дори с завръщането си в киното децата остават нейният приоритет.

„Не давам най-доброто от себе си, ако децата ми се борят или ако имат нужда от нещо и аз не мога да го осигуря. Отглеждам децата си, а не някой друг", каза тя. „Но имам лукса да правя това в тази индустрия. Толкова много хора нямат тази възможност".