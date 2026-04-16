Почти три десетилетия след култовия филм „Приложна магия“, Никол Кидман и Сандра Бълок отново влизат в ролите на сестрите Оуенс, но този път в дългоочакваното продължение „Приложна магия 2“.

Още преди премиерата двете актриси споделят с фенове новини за филма в интернет, но и успяха да вдъхновят със специална модна визия, вдъхновена от характерната „вещерска“ естетика на 90-те години.

Завръщане към магията на вещиците - по дрехите ще ги познаете

Появата на двете актриси заедно на публично събитие бележи нов етап в популяризирането на продължението. За разлика от края на 90-те, когато оригиналният филм не разчиташе толкова на модно влияние, днес стилът е ключов за истинско вдъхновение и носталгичен поглед към първата част на филма. Феновете напълно се потапят във въщерската атмосфера.

Вещерска естетика от 90-те, която няма да забравим!

Никол Кидман - ефирност и мистицизъм

Никол Кидман избира визия, която напомня за нейния екранен образ - свободен, дързък, загадъчен и леко провокативен. Тя се появява в ефирна черна рокля с прозрачни елементи и деликатни детайли, които създават усещане за лекота и движение. Минималистичните аксесоари подчертават стила, без да го натоварват, като същевременно запазват духа на 90-те.

Сандра Бълок - сила и драматичен контраст

Сандра Бълок залага на по-смела и структурирана визия. Нейният избор включва костюм със силует, който подчертава фигурата, комбиниран с по-смел елемент в горната част. Така тя съчетава класическа елегантност със съвременен стил, а визията придава увереност и чувство за завършеност. Междувременно, миналата вечер Сандра Бълок си направи Инстаграм профил, в който главно публикува промо информация за "Приложна магия" 2 и моментално събра цели 4млн. последователи! Това е изумително много и по всичко си личи, че масово хората силно се вълнуват от продължението на вещерския сюжет. Феновете нямат търпение за премиерата и следят всяка стъпка на актрисата в новия й Инстаграм акаунт, както и в този на Никол Кидман.

Винтидж магични тоалети - слагайте плетените жилетки и големите кубинки отново!

Модата, вдъхновена от оригиналния филм, отново излиза на преден план. Характерни елементи като плетени жилетки, тесни дънки, дантелени блузи и масивни кубинки или ботуши, се завръщат като част от съвременните модни тенденции. Тази комбинация от романтика, лек готически елемент и небрежна естетика отново намира място в гардеробите и ни вдъхновява да изживеем едно наистина магическо ежедневие с добре подбрани "witchy" тоалети.

Историята продължава, какво да очакваме?

Продължението на филма "Приложна магия" разширява света на двете сестри вещици, като пренася действието години напред и въвежда нови сюжетни линии и персонажи. Историята запазва магическата си същност, но я развива в по-съвременен контекст. Как са се променили сестрите Оуенс - предстои да разберем тепърва, през септември месец, когато е премиерата на филма. Съчетавайки елементи от миналото с модерното усещане на настоящето, Никол Кидман и Сандра Бълок не просто промотират нов филм, а възраждат цяла една естетика, която отново намира своето място в това забързано и хаотично време, в което живеем.