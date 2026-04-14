Никол Кидман от десетилетия е сред най-големите звезди на Холивуд и символ на блясък и международен успех. Сега обаче тя се насочва към кауза, която не може да бъде по-тиха и смирена - актрисата се обучава за придружител на хора в края на живота им и иска да бъде до тях в последните им дни, пише "Билд".

За това актрисата е говорила, по информация на американския вестник San Francisco Chronicle, по време на събитие в Университета в Сан Франциско. По информация на изданието Кидман сама признава, че желанието ѝ може да „звучи малко странно“.

Решението й обаче е тясно свързано с тежка лична загуба. След смъртта на майка ѝ Джанел Ан Кидман, която почина на 84 г. през 2024 г., актрисата преживява „дълбока скръб“. В момента на смъртта ѝ Кидман е била на кинофестивала във Венеция.

Снимка: Getty Images

Когато майка ѝ била в последните си дни, най-силното усещане било, че в такива моменти са нужни хора, които да бъдат до болния и да дават утеха.

Пред публиката Кидман споделя: „Когато майка ми умираше, беше сама, а семейството можеше да бъде до нея само в ограничена степен.“

Снимка: Getty Images

Тя допълва: „Сестра ми и аз имаме деца и кариери. Искахме да се грижим за нея, защото баща ми вече не беше сред нас, и тогава си помислих: „Иска ми се да има хора по света, които безпристрастно да бъдат до теб и просто да даряват грижа.“

Актрисата казва, че това решение е част от личното ѝ развитие и „едно от нещата, които ще научи“.

Снимка: Getty Images

Родителите на Никол Кидман вече не са сред живите

Още преди смъртта на майка си Никол Кидман преживява тежка загуба – баща ѝ Антъни Кидман почина на 75 г. през 2014 г. след тежко падане по време на посещение при дъщеря си Антония Кидман в Сингапур.

Никол Кидман не говори за абстрактна идея, а за личен опит, свързан с раздялата, безсилието и скръбта. Именно от тези преживявания се ражда новото ѝ желание – не да се отдръпва, а да бъде до хората в най-трудния момент: края на живота им.