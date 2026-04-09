Никол Кидман впечатли всички, когато се появи на червения килим на премиерата на „Margo's Got Money Troubles“ по Apple TV+ в Ню Йорк, представяйки визия, която беше едновременно смела и изключително елегантна. Актрисата заложи на дръзка визия, която следва така нашумялата тенденция за червения килим през последните месеци, а именно „голите“ тоалети.

Носителката на „Оскар“ изглеждаше зашеметяващо в черна рокля от прозрачен плат, който деликатно разкриваше кожата ѝ, докато сложните сребърни детайли на корсажа добавяха изискан акцент. Дългите ръкави обгръщаха фигурата ѝ перфектно, а средната дължина на роклята и изящните черни токчета завършваха елегантния силует.

С характерната си руса коса, прибрана в леко небрежна прическа, актрисата позволи на драматичната рокля да бъде звездата на визията. Блестящи висящи обеци и внимателно подбрани пръстени добавиха фин блясък и завършиха изискания ѝ вид.

По време на премиерата актрисата сподели сладък момент със своята колежка Ел Фанинг, прегръщайки я, докато позираха за фотографите.

Снимка: Getty Images

Сериалът на Apple TV+ вече предизвиква вълнение със своя завладяващ сюжет и впечатляващ актьорски състав, а Никол продължава да доминира както на големия, така и на малкия екран, утвърждавайки се с безстрашни роли и смели модни избори.

Демонстрирайки страничния профил на роклята си, Никол показа сложните прозрачни панели, които добавят модерен щрих.

Снимка: Getty Images

Личният живот на актрисата също беше в центъра на вниманието, след като 19-годишният ѝ брак с Кийт Ърбан завърши с развод. Никол запази мълчание относно раздялата си през по-голямата част от 2025 г., като коментира темата рядко и сдържано.

„Добре съм. Държа се стабилно“, сподели тя пред The Age Australia, докато промотира сериала си „Scarpetta“ по Amazon Prime Video. „Благодарна съм на семейството си и на това, че го запазих такива, каквито са, и продължих напред. Моите красиви момичета, моите любими, които вече са жени.“

Никол подчерта, че семейството остава неин абсолютен приоритет и въпреки бурната година, тя продължава да се стреми към доброто, пазейки близките си близо до сърцето си.