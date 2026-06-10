Меган Маркъл и принц Хари изненадоха феновете си с разкритие за началото на връзката си, което никой не очакваше точно в този момент. Двамата споделиха емоционален момент и с носталгия си припомниха отминалите вълнуващи дни, когато отношенията им са били на самия старт.

Кралската двойка публикува архивна фотография, която наистина развълнува изключително много почитателите семейството. Снимката, която досега не е била показвана никъде, беше споделена от Меган в социалните мрежи и припомня ранните дни от тяхната връзка, преди годежа им през 2017 г.

Далеч от окото на публиката, само тя и той

Специалната снимка е част от серия лични кадри, които Меган публикува в своя Инстаграм профил. Освен снимки на децата им - принц Арчи и принцеса Лилибет, колекцията от кадри включва и черно-бял архивен кадър на двойката, заснет на 31 март 2017 г., няколко месеца преди официалния им годеж. На снимката Меган и Хари седят заедно на пейка, обърнати с гръб към камерата. Меган е облегната на рамото на Хари, като е обгърнала врата му с ръце. Кадърът улавя интимен момент от връзката им, далеч от общественото внимание и медийния интерес, който по-късно ги съпътства навсякъде.

По това време Меган все още участва в телевизионния сериал Suits, а отношенията ѝ с британския принц тепърва започват да стават публични. Двамата започват да се срещат през 2016 г., след като са запознати от общ приятел. През ноември 2017 г. обявяват годежа си, а сватбата им се състои през май 2018 г. В публикацията си Меган не разкрива кой е заснел този трогателен кадър и при какви обстоятелства ее направена снимката.

Въпреки това появата на фотографията предизвика сериозен интерес, тъй като показва рядко виждана страна от отношенията на двойката в период, когато те все още пазят връзката си сравнително далеч от публичността. Освен архивния кадър, публикацията съдържа и по-нови семейни снимки. Сред тях са кадри на принц Хари със сина им Арчи по време на игра, както и снимка с дъщеря им Лилибет.