Принцеса Лилибет празнува своя пети рожден ден, а гордите ѝ родители принц Хари и Меган Маркъл, отбелязаха специалния повод с непоказвани досега семейни снимки. Кадрите, споделени от херцогинята на Съсекс, предизвикаха истински възторг сред почитателите на семейството и отново насочиха вниманието към най-малката внучка на крал Чарлз III.

„Нашето момиче мечта. Честит 5-и рожден ден, Лили“, написа Меган към снимките, на които малката принцеса сияе с характерната си червена коса, която е наследила от от баща си.

Родена на 4 юни 2021 г. в болницата Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорния, Лилибет Даяна Маунтбатън-Уиндзор носи имената на две от най-важните жени в живота на принц Хари – покойната кралица Елизабет II, чието семейно прозвище е било Лилибет, и неговата майка принцеса Даяна.

Снимка: Инстаграм

Единствената американка сред внуците на крал Чарлз

Лилибет е най-малката от петте внуци на британския монарх и единствената, родена в Съединените щати. В момента тя е седма в линията за наследяване на британския престол.

За разлика от по-големия си брат принц Арчи, който се ражда в Лондон, Лилибет никога не е живяла във Великобритания. Тя идва на бял свят повече от година след като принц Хари и Меган Маркъл се отказаха от кралските си задължения и се установиха в Калифорния.

Това означава, че детството ѝ протича далеч от строгите кралски традиции. Докато Арчи е кръстен в параклиса на замъка Уиндзор в присъствието на висши членове на кралското семейство, церемонията на Лилибет се състои в семейния дом в Монтесито и преминава в много по-интимна атмосфера.

Снимка: Инстаграм

Единствената среща с кралица Елизабет

Макар да е кръстена на своята прабаба, Лилибет има възможност да се срещне с кралица Елизабет II само веднъж. Това се случва през лятото на 2022 г., когато семейство Съсекс посещава Великобритания за честванията по случай Платинения юбилей на монарха.

Според близки до двореца източници срещата между кралицата и нейната правнучка е била изключително емоционална. Това остава и единствената им среща преди смъртта на Елизабет II по-късно същата година.

По време на същото посещение Лилибет за първи път се запознава и с дядо си Чарлз, който по това време все още е принц на Уелс. Според източници бъдещият крал и съпругата му Камила били „абсолютно очаровани“ от възможността да прекарат време с малката принцеса и брат ѝ Арчи.

Снимка: Инстаграм

Живот далеч от двореца

Въпреки че носи титлата принцеса, животът на Лилибет е коренно различен от този на повечето членове на британското кралско семейство. Тя расте под калифорнийското слънце, далеч от кралските протоколи и обществени ангажименти.

През последните години Меган постепенно започна да споделя повече моменти от семейния им живот, макар двамата с Хари да продължават да пазят децата си от медийното внимание. Благодарение на тези редки кадри феновете вече знаят, че Лилибет обича анимационния сериал „Bluey“, участва активно в семейните празници и притежава чаровен американски акцент.

Снимка: Инстаграм

Днес, на пет години, малката принцеса продължава да расте далеч от светлината на кралските прожектори, но всяка нова снимка на Лилибет неизменно предизвиква огромен интерес по света.

Разгледайте снимките в Галерията.