Лятото трудно може да мине без ароматна варена царевица. Но вместо първо да се борите с твърдите листа и фините „косъмчета“, които полепват навсякъде, все повече кулинари препоръчват да сварите кочаните направо с листата.

Този метод не само спестява време при почистването, но и помага на царевицата да остане сочна. Листата действат като естествен защитен слой - задържат влагата и парата около зърната, което запазва естествената им сладост и крехка текстура. Освен това след сваряването листата и копринените нишки се отделят много по-лесно.

Именно това е причината кулинарната блогърка Людмила Слокоски да предпочита този начин на приготвяне. По думите ѝ, след сваряване царевицата се бели без усилие и отпада досадната битка с твърдите листа. А фините нишки, които обикновено остават по кочана и се разпиляват из цялата мивка, се отстраняват почти безпроблемно.„

Как и колко време се вари царевицата?

Ако варите зеленчука с листата, потопете кочаните във вряща вода и ги оставете за около 10 минути.

След това ги извадете и ги оставете да се охладят за кратко, преди да ги обелите. Ако царевицата вече е почистена, обикновено са достатъчни само 2 до 5 минути, в зависимост от това колко е прясна.

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Според множество кулинарните специалисти най-честата грешка е прекалено дългото варене. То може да направи зърната по-меки, по-сухи и да намали естествената им сладост.

Независимо дали ще я приготвите в тенджера, на пара, в мултикукър или под налягане, най-важното условие за вкусна царевица остава едно - да е прясно откъсната и в млечната си фаза. Именно тогава зърната са най-крехки, сочни и сладки, а добрият сорт прави останалото.