Когато Джейми Ванденберг представя Канада на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Банкок през ноември миналата година, почти никой не знае, че тя очаква дете.

Няколко месеца по-късно, на 2 март, носителката на титлата „Мис Вселена Канада“ разкрива, че по време на престижната надпревара е била в четвъртия месец от бременността си. Тя споделя новината чрез видео в Instagram, в което показва кадри от конкурса, съчетани с първи моменти, в които се вижда растящото ѝ коремче.

Въпреки че през 2023 г. организацията „Мис Вселена“ промени правилата си и вече допуска омъжени жени и майки до участие, 29-годишната Ванденберг признава в интервю за People, че умишлено е решила да не споделя новината, докато се състезава. „Това направи бременността още по-специална и интимна в период от живота ми, в който почти всичко останало бе публично.“

Ванденберг научава, че е бременна, докато работи по моделски договор в Мексико Сити. Бременността е неочаквана - но не отказва Джейми от мечтата ѝ да се яви на конкурс за красота. Така тя пристига на сцената на „Мис Вселена“ като бъдеща майка.

Снимка: instagram/missjaimeyvonne

След като през 2021 г. оцелява след стрелба, която едва не отнема живота ѝ, Джейми посвещава голяма част от обществената си дейност на борбата срещу насилието, основано на пола. Тази кауза ѝ носи и Платинения юбилеен медал на кралица Елизабет II.

„Чувствах, че ако обявя публично бременността си, има риск да бъда възприемана просто като „бременната участничка“, вместо хората да видят моята работа и десетилетната отдаденост, която ме доведе до тази сцена“, обяснява тя.

Мъжът до нея, Арън, допълнително я насърчава да не се отказва от мечтата си. „Той беше човекът, който най-много ме подкрепи да продължа. Напомни ми, че ще бъде до мен във всяко предизвикателство и че участието ми ще ми позволи да затворя тази глава от живота си без съжаления и без да се питам „какво ли щеше да стане, ако бях опитала“, разказва Джейми.

Снимка: instagram/missjaimeyvonne

Преди пътуването си до Тайланд тя се консултира и с лекаря си, за да се увери, че участието в конкурса няма да представлява риск. „Той ми каза: „Бременността не е болест“, спомня си тя. Лекарят ѝ обяснил още, че тялото ѝ е свикнало с натоварването след години участия в конкурси, като сравнил подготовката ѝ с тази на маратонец. Ако човек никога не е тренирал, не би било разумно да започва, но в нейния случай тялото ѝ вече било подготвено.

Когато пристига в Тайланд, Ванденберг вече е във втори триместър на бременността. Разказва още, че е имала късмет, защото не е изпитвала сутрешно гадене и през по-голямата част от конкурса се е чувствала „фантастично“. Въпреки това е знаела, че тялото ѝ може да се променя с всеки изминал ден, затова внимателно планира гардероба си – носи по-вталените си тоалети в началото на състезанието, а по-свободните и удобни модели оставя за по-късните етапи.

Когато хората започват да забелязват промени във външния ѝ вид, коментарите им обаче не са свързани с бременността. Вместо това някои предполагат, че си е направила операция за увеличаване на бюста, след като гърдите ѝ се променят значително през втория триместър.

Джейми и Арън посрещат дъщеря си Шарлот Никол Ернандес-Ванденберг на 14 май.

Снимка: instagram/missjaimeyvonne

След раждането младата жена се оттегля от конкурсите за красота, след като става първата канадка, спечелила четирите най-големи национални титли: „Мис Вселена Канада“, „Мис Свят Канада“, „Мис Интернешънъл Канада“ и „Мис Земя Канада“. И макар да планира да продължи да помага на други участнички като ментор и треньор, тя признава, че майчинството вече е нейният най-голям приоритет.

Ванденберг се надява нейната история да покаже на други жени, че не трябва да избират между големите си мечти и създаването на семейство. „Бременността и майчинството не са краят на един млад и амбициозен период от живот - те са неговото продължение. Майчинството може да промени начина, по който гледаш на света, да укрепи целите ти и да те мотивира да преследваш мечтите си с още по-голяма решителност“, споделя тя.