За Рая Пеева и Явор Бахаров това лято ще остане завинаги специално. След години любов и изпитания, двамата актьори са в най-вълнуващото очакване в живота си - съвсем скоро ще прегърнат първото си дете.

Щастието им вече не е тайна. Преди време Рая и Явор гостуваха в студиото на „Преди обед“, където за първи път официално споделиха пред цяла България, че животът им пише нов сценарий - този на бъдещи родители. Двамата не скриха вълнението си и признаха, че появата на бебето е най-голямото чудо, което им се е случвало.

А сега двамата вече отброяват последните мигове до най-голямото събитие в живота си. Преди броени часове Рая публикува емоционални снимки от морската си ваканция. На кадрите актрисата сияе с вече съвсем оформено бременно коремче, а до нея неизменно е любимият ѝ Явор Бахаров.

В публикацията си тя разкрива, че е в 36-ата седмица от бременността – и само няколко седмици я делят от срещата с малкия наследник.

Любовната история между Рая и Явор продължава вече близо десетилетие, но двамата не кроят, че пътят към родителството не е бил лесен. Именно затова днес приемат случващото се като истинско чудо.

Те признаха, че дълго време са чакали този момент, но по редица причини бременността така и не настъпвала. „Работа, стрес – всичко това явно оказва влияние. И в един момент започваш да си задаваш въпроса защо не се получава. Но изведнъж чудото просто стана – планирано и по естествен начин“, разказа Рая пред камерите на bTV.

Явор също призна, че напрежението постепенно започнало да се отразява и на двамата, но когато спрели да се фиксират върху това, мечтата им най-сетне се сбъднала.

Сега, когато брои последните седмици до раждането, актрисата изглежда по-щастлива от всякога. Морските кадри, които сподели със своите последователи, говорят сами – усмивки, спокойствие и очакване на един нов живот, който съвсем скоро ще отвори най-красивата глава в живота ѝ.

Какво още споделиха Рая и Явор за щастливото събитие, гледайте видеото:

