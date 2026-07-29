Кристина Верославова преживява едновременно най-щастливия и най-трудния период в живота си. Актрисата, позната на зрителите от сериала „Татковци“, очаква първото си дете - но вече седмици наред е под лекарско наблюдение заради високорискова бременност.

Новината за бременността си тя съобщи лично в Instagram профила си, където откровено сподели, че очаква момченце. Вместо обаче да публикува мечтаната семейна фотосесия след феталната морфология, се е наложило спешно да бъде приета в болница заради рязко скъсяване на шийката на матката и риск от преждевременно раждане.

Живот в болничната стая

Оттогава ежедневието на актрисата – вече повече от месец, е свързано с болничната стая, медицинските прегледи и надеждата всеки следващ ден да бъде малка победа.

В социалните мрежи Верославова не спира да показва какво се случва с нея. Тя споделя както трудните моменти, така и малките радости, които ѝ помагат да запази спокойствие. Бъдещата майка разказва, че заедно с близките си е превърнала болничната стая в уютно място с картини, цветя и лични вещи, за да създаде среда, близка до домашната.

В публикациите си показва и ежедневната подкрепа на любимия си Камен Банковски, който неотлъчно е до нея.

Лъч надежда

Преди няколко дни, Кристина сподели с радост, че вече е в 7-и месец. По случая тя дори направи специална фотосесия, за да запечата щастливия момент. „Кой каза, че в болницата не могат да се правят бременни фотосесии“, пише актрисата. И бърза да добави: „Нямаше да се справя без цялата любов, която получавам.“

Снимка: instagram/kristina.veroslavova

А малко след това показа и още един щастлив момент – в уюта на дома и в компанията на домашния си любимец. „Позволиха ми да си постоя за малко вкъщи и това беше моментът, който чаках още от първия ден в болницата.“

По всичко изглежда, че нещата за Кристина се развиват добре и може само да ѝ пожелаем всичко да върви по план до щастливия финал.

Откровеността на Кристина Верославова не е случайна. Само година по-рано тя разкри, че е преживяла спонтанен аборт – тема, за която реши да говори публично, за да помогне на други жени да не се чувстват сами в подобно изпитание. Именно затова и сега тя не крие нито трудностите, нито емоциите около настоящата си бременност, превръщайки социалните си мрежи в място за взаимна подкрепа и надежда.

Какво още е споделяла актрисата пред камерите на bTV - гледайте във видеото:

