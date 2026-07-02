Истински бейби бум се случва в болница в щата Охайо, САЩ. Седемнадесет медицински сестри от родилното отделение на Miami Valley Hospital в Дейтън очакват бебета по едно и също време.

С това бъдещите майки поставят нов рекорд за отделението. Предишното постижение е от 2019 г., когато 11 жени от екипа са били бременни едновременно.

Наскоро част от медицинските сестри, които са между 12-а и 35-а гестационна седмица, се събраха за обща снимка, за да отбележат специалния момент. Новината предизвика много усмивки не само сред екипа, но и сред пациентите на болницата, съобщава People, позовавайки се на прессъобщение на лечебното заведение.

„Разбрахме постепенно, в рамките на няколко месеца, колко много от колежките са бременни. Бройката просто продължаваше да расте“, разказва пред ABC News Амбърли Санър, старша медицинска сестра в родилното отделение на Miami Valley Hospital. По думите ѝ новината е „много вълнуваща“ за целия екип.

Сред 17-те бъдещи майки са и най-добрите приятелки Мади и Райли, които работят заедно в болницата от пет години. И двете очакват второто си дете и се радват, че могат да преминат през този период рамо до рамо.

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„Мади и аз сме най-добри приятелки, така че планирам именно тя да изроди бебето ми“, споделя Райли, която е в 31-вата седмица от бременността си. „Няма други хора, на които бих се доверила повече за раждането на децата си, от тези, които работят тук.“

Бременните сестри вече са изградили още по-специална връзка помежду си. Те обменят съвети, споделят преживявания и се надяват децата им също да растат заедно.

„Всички сме много развълнувани, че можем да споделим това преживяване“, казва Райли. „Не сме го планирали, просто така се случи. Чувстваме се истински щастливи, че преминаваме през този момент заедно.“

Според Амбърли Санър бейби бумът е създал още по-силно усещане за близост и подкрепа в отделението. Тя допълва, че сестрите се чувстват спокойни една с друга и имат пълно доверие на колежките си.

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„Между тях има много специална връзка. Мисля, че наистина се радват, че могат да бъдат до колежките си по време на раждането“, казва Санър. „Те се чувстват сигурни с хората в залата и искат именно те да се грижат за тях. Това е наистина красиво.“

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