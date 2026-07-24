„Морето с двегодишно дете не е почивка. То е кардио. Логистика. Носене. Преговори. Пясък навсякъде.“ С тези думи актрисата Искра Донова обобщи лятното приключение със своя син Йоан, за когото мечтаеше и се бореше дълги години.

Щастливата майка сподели в Инстаграм поредица от слънчеви моменти от десетдневната им семейна ваканция. Зад красивите морски кадри обаче стоят и онези непредвидими ситуации, които всеки родител на малко дете познава добре.

„И понякога... спиране край пътя, защото някой е решил, че тортата е добра идея и някой друг му е разрешил. Следват повръщане, преобличане, къпане с минерална вода и продължаваме“, разказва с чувство за хумор актрисата.

Снимка: Инстаграм

„Пътуването с малко дете те учи да си готов за всичко“

Пътуването с двегодишния Йоан изисква сериозна подготовка, търпение и бърза реакция във всяка ситуация. Актрисата обаче признава, че между грижите и безкрайната родителска логистика човек лесно може да пропусне най-ценното – самия момент.

„Пътуването с малко дете те учи да си готов за всичко. Но в цялата тази подготовка понякога забравяш просто да се насладиш на момента. А той си струва“, пише тя.

Само за десетте дни край морето актрисата усетила колко много е пораснал синът ѝ. Йоан влизал смело във водата и семейството трудно успявало да го убеди да излезе. По време на почивката се случила и още една важна крачка в неговото порастване – малчуганът се разделил с памперса спокойно и без напрежение.

„Просто изчакахме неговия момент. Все повече разговаряме, смее се, открива света по своя си начин и вече не е бебето, което просто носиш на ръце“, споделя Искра.

Снимка: Инстаграм

Миговете, които остават

След всички малки приключения актрисата осъзнава, че няма да запомни умората, трудната организация или пясъка, който неизбежно се озовава навсякъде.

„Някак между пясъка, кофичките, безкрайните влизания във водата и всички малки приключения си дадох сметка, че това всъщност ще помня. Не умората, а едно здраво, щастливо момче, което расте толкова бързо, че ми се иска понякога времето да спре... поне за още едно лято“, завършва емоционално тя.

Дългият път до мечтаното дете

Морските мигове с Йоан са още по-ценни за Искра Донова заради трудния път, който извървява до майчинството. Актрисата неведнъж е разказвала откровено за годините на надежда, разочарования и инвитро процедури, през които преминават със съпруга ѝ Жеко, преди да сбъднат мечтата си за дете.

Снимка: Инстаграм

На 7 юни 2023 г. Искра разбира, че е бременна. След всичко преживяно първата ѝ реакция не е бурна радост, а страх да повярва, че чакането най-сетне е приключило.

„Помня как гледах теста и не смеех да повярвам. Проверявах отново и отново дали наистина виждам това, което виждам. Не плаках. Не смеех да се зарадвам“, споделя тя.

Малкият Йоан се ражда на 7 февруари 2024 г. и преобръща живота ѝ по най-красивия начин. Днес Искра говори открито за репродуктивните трудности, за да вдъхва кураж на жените, които все още вървят по същия път.

„Това малко чудо прави живота ми едновременно по-труден и по-красив, отколкото някога съм си представяла“, признава актрисата.

Вижте във видеото какво сподели актрисата Искра Донова за трудния път към майчинството в предаването "Търси се":