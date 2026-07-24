Кайли Манц започва бременността си с цял маратон, който пробягва, без още да знае, че очаква дете, а я завършва с впечатляващо постижение на пистата. В 9-и месец бъдещата майка изминава една миля, която се равнява на малко над 1,6 км – само за 5 минути и 26,2 секунди. Десет дни след това тя ражда своето първо дете.

Необичайното бягане се състои на писта в Прово, щата Юта, на 1402 метра надморска височина. Кайли бе придружена от други бегачки, които поддържаха темпото ѝ, а постижението беше заснето от снимачен екип.

„Започнахме тази бременност с маратон и я завършваме с бягане на една миля“, написа тя в Инстаграм.

Всяка обиколка е победа

Бъдещата майка завърши своята „бременна миля“ за 5:26.2 минути. Според изчисленията заради надморската височина резултатът ѝ се равнява приблизително на 5:22 минути при бягане на морското равнище.

„Движех се заедно с момичетата, наблюдавах внимателно как се чувствам и приемах всяка обиколка като победа“, разказа Кайли след финала.

Снимка: Инстаграм

Когато я попитаха колко дни остават до появата на бебето, Кайли се пошегува, че двамата със съпруга ѝ вече броят часовете.

Тя премина първата обиколка за 77,6 секунди, втората – за 82,4, третата – за 82,9, а последната – за 83,3 секунди.

Кайли вече е майка

Кайли ражда здраво момченце в средата на юли месец. Дават му името Уилям.

„Не мога да опиша колко много обичаме нашия Уил. Изморени сме, но сме щастливи и здрави“, написа майката в социалните мрежи.

Снимка: Инстаграм

Започва да тренира сериозно след сватбата

Въпреки забележителното си постижение Кайли не се занимава активно с бягане през целия си живот. Тя спортува за кратко в гимназията, но започва да тренира последователно едва след сватбата си с професионалния маратонец Конър Манц през 2022 г.

Любопитството към спорта на съпруга ѝ постепенно я отвежда към по-сериозните тренировки. Именно Конър я насърчава да опита да се присъедини към отборите по бягане на дълги разстояния на университета „Бригъм Йънг“.

През пролетта на 2025 г. Кайли успява да влезе в университетския състав. Тя записва резултат от 34:57.36 минути на 10 000 метра и 16:49.68 минути на 5000 метра.

Снимка: Инстаграм

Пробягва първия си маратон, без да знае, че е бременна

През ноември Кайли участва в първия си маратон – Two Cities Marathon във Фресно, Калифорния. Съпругът ѝ бяга редом с нея през всичките 42,2 километра и ѝ помага да поддържа темпото.

Кайли не просто завършва състезанието, а печели надпреварата при жените с време 2 часа, 43 минути и 49 секунди. Първоначалната ѝ цел е да покрие американския норматив за олимпийските квалификации от 2:37 часа, но през втората половина на маратона темпото ѝ спада.

Малко след състезанието двамата научават нещо неочаквано – Кайли е пробягала целия маратон, без да подозира, че вече е бременна. Двойката обявява щастливата новина публично на Свети Валентин.

Семейство, обединено от бягането

Съпругът на Кайли – Конър Манц, е рекордьор на Северна Америка в маратона. Само три седмици преди нейния дебют той финишира маратона в Чикаго за 2:04:43 часа.

След двете поредни маратонски натоварвания Конър получава стрес фрактура в областта на кръстцовата кост и впоследствие се отказва от участие в Бостънския маратон.

Снимка: Инстаграм

Макар Конър да е голямото име в професионалното бягане, необикновеното постижение на съпругата му показва, че той може би не е единственият впечатляващ атлет в семейството. Кайли започва бременността си с победа в маратон, а я изпраща с една изключително бърза миля – броени дни преди да стане майка.