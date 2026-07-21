Австралийско семейство празнува появата на четири малки чудеса. Дженитар На’амоана и съпругът ѝ Джортам, които вече са родители на четири деца, посрещнаха на бял свят еднояйчни четиризначки. Така семейството им вече е 10-членно.

Двойката от Бризбейн, щата Куинсланд, била изключително изненадана, когато научила, че очаква четири бебета, заченати по естествен път и без помощта на процедури за асистирана репродукция, съобщават BBC и австралийската новинарска медия 9News.

Шанс 1:15 милиона

Оказало се, че Дженитар носи еднояйчни четиризнаци – изключително рядък случай, при който бебетата се развиват от една оплодена яйцеклетка, разделила се на четири ембриона.

Д-р Алекса Бендал, която проследявала бременността на 34-годишната жена в Royal Brisbane and Women’s Hospital, обяснява, че вероятността за еднояйчни четиризнаци е приблизително една на 15 милиона бременности.

Още по-необичайно било, че четирите бебета споделяли една и съща плацента – нещо, което според лекаря е почти нечувано в медицинската практика.

Снимка: YouTube/Facebook

Бременност с висок риск, но без усложнения

Макар бременността да била определена като високорискова, Дженитар успяла да износи момиченцата до 28-ата гестационна седмица без сериозни усложнения.

Четиризначките Емили, Хариет, Катрин и Алекса се родили с цезарово сечение на 14 юли в болницата в Хърстън, Куинсланд. Те дошли на бял свят в 28-ата седмица и четири дни.

„Винаги сме казвали, че ако успеем да достигнем 28-ата седмица, ще се справим добре. Фактът, че имаме четири красиви и здрави бебета, родени в 28-ата седмица и четири дни, е невероятен“, споделя д-р Бендал.

Майката и четирите момиченца са в добро състояние. Тъй като са родени преждевременно, бебетата ще останат в неонатологичното интензивно отделение още няколко седмици, докато наддадат на тегло и укрепнат.

Снимка: YouTube/Facebook

„Нашите четири безценни чудеса пристигнаха“

В платформата за дарения GoFundMe Дженитар разказва, че е майка на осем деца, сред които и родените по естествен път еднояйчни четиризначки – едно от най-редките раждания в света.

„Нашите четири безценни чудеса пристигнаха живи и здрави. Сърцата ни преливат от благодарност, но грижата за четири новородени едновременно ни изправи пред трудности, които никога не сме си представяли“, пише тя.

Щастливата майка признава, че появата на четирите момиченца е донесла не само огромна радост, но и сериозни финансови и организационни предизвикателства.

Семейството се нуждае от по-голям автомобил

Дженитар и Джортам споделят, че спешно се нуждаят от по-голям семеен автомобил с поне 10 или 12 места, в който да могат да пътуват заедно с всичките си осем деца.

Средствата от дарителската кампания ще бъдат използвани още за бебешко оборудване, медицински и транспортни разходи, както и за покриването на ежедневните нужди на многодетното семейство.

„Нито едно дарение не е прекалено малко – всяка помощ ще има истинско значение за нашето семейство“, обръща се Дженитар към хората, решили да ги подкрепят.

Снимка: YouTube/Facebook

Тя допълва, че онези, които нямат възможност да дарят, могат да помогнат, като споделят историята на семейството със свои близки, приятели, колеги, църковни и местни общности или като отправят молитва за тях.

„Благодарим ви, че сте до нашето семейство по време на това невероятно пътуване. Вашата доброта, щедрост и молитви означават за нас повече, отколкото думите могат да изразят“, завършва майката.

Дарителската кампания вече е събрала близо 70 000 австралийски долара, които ще помогнат на семейството да се подготви за живота с четири новородени и общо осем деца.

За Дженитар и Джортам предстоят месеци, изпълнени с безсънни нощи, огромна организация и безброй грижи, но и с четири пъти повече усмивки, прегръдки и любов.

Вижте във видеото как изглежда Фестивалът на близнаците във Франция: