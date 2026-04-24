Майка на три деца иска да има още едно, за да „завърши“ семейството. След проблеми със зачеването и „влошено качество на яйцеклетките“, тя зачева естествено. Семейството е в пълен шок, когато плодът от фалопиевата тръба е отстранен, а дни по-късно се оказва, че жената продължава да е бременна – и то не с едно, а с 4 бебета.

36-годишната Кали Уудард от Калифорния ражда здрави четиризнаци през юни 2023 г. след изключително необичайно развитие на бременността. По думите ѝ лекарите смятат, че първоначално е била бременна с пет ембриона – един се е развивал във фалопиевата тръба, а останалите четири – в матката, но са били твърде малки, за да бъдат засечени при първите прегледи.

От скръб до най-прекрасната новина

„Преминах от операция за премахване на бременност до новината, че все още съм бременна – с четиризнаци. Беше огромен шок и ми трябваше време да го осмисля“, споделя тя.

Кали и съпругът ѝ Гейбриъл дълго време се опитвали да имат още едно дете, след като дъщеря им Ариела навършила година и половина. След редица неуспешни опити и медицински изследвания, лекарите ги информирали, че качеството на яйцеклетките ѝ е силно влошено и шансовете ѝ да зачене са минимални.

„Бяхме съкрушени“, признава Кали.

Въпреки това, след лечение със стимулиращи медикаменти, тя успява да забременее и ражда близнаците Ноа и Самара през 2019 г.

Шансовете за бебе са минимални

Години по-късно двойката решава да опита за още едно дете, но отново получава обезкуражаваща прогноза. Лекарите дори препоръчват използване на донорска яйцеклетка. След осем опита с различни терапии, Кали отново забременява – този път напълно естествено.

Малко след началото на бременността обаче тя започва да усеща силни болки, а лекарите диагностицират извънматочна бременност – състояние, при което ембрионът се развива извън матката и изисква спешна операция.

Въпреки уверенията на медиците, че няма жизнеспособна бременност, Кали настоява да бъде използвана анестезия, която не би навредила на евентуален плод.

„Имаше нещо вътре в мен, което ми подсказваше, че трябва да защитя матката си“, разказва тя.

Голямата изненада

След операцията нивата на хормоните ѝ продължават да се покачват, което озадачава лекарите. При последвалия преглед те откриват четири плодни сака в матката ѝ.

„Лекарката замълча и ме попита дали имам близнаци в семейството. Аз ѝ казах, че не би трябвало да съм бременна – само преди дни бях оперирана“, спомня си Кали.

В крайна сметка бременността протича успешно, макар и с риск от усложнения заради скорошната операция. Четирите бебета – Абигейл, Езра, Нора и Села – се раждат преждевременно, но здрави.

Днес четиризнаците са на почти 3 години

Днес малчуганите са на почти 3 години, а Кали и Гейбриъл се радват на голямото си семейство, в което освен четиризнаците има и по-големи деца – Ариела, както и близнаците Ноа и Самара.

„Домът ни е хаотичен, но пълен с любов. Чувстваме се като най-щастливото семейство на света“, казва тя.

