Животът на 24-годишната Адриана Луна се преобръща изцяло, когато разбира, че е бременна с четиризнаци, въпреки че използва спирала като метод за контрацепция. Днес младата майка се справя с нощни хранения и грижата за пет деца, но остава решена да се върне към голямата си мечта – да стане медицинска сестра в неонатологията.

„Искам да се върна в училище по сестринство“, споделя Адриана в интервю заедно с годеника си Антъни Лерма, 26-годишен служител в затвор.

Четворното чудо

На 14 февруари двойката посреща своите четири дъщери – Амора, Аналия, Ария и Азура, в медицински център в Корпус Кристи, Тексас.

„Това наистина е чудо“, казва Адриана. „Не би трябвало да са тук, но ги има.“

По време на зачеването тя е имала вътрематочна спирала, което прави бременността още по-неочаквана. По това време Адриана учи усилено и се подготвя за изпити в програмата по сестринство, докато отглежда и тригодишния им син Антъни.

„Просто не можех да повярвам“, спомня си Антъни, когато разбира, че годеницата му е забременяла въпреки контрацепцията.

Изненадите обаче не спират дотук. В 12-ата седмица от бременността става ясно, че тя носи не едно, не две, а четири бебета.

„В началото беше шокиращо“, признава Адриана, която дотогава е прекарала две години в подготовка, за да бъде приета в програмата, за която е работила толкова усилено. След първоначалния шок обаче радостта надделява.

Въпреки рисковете, свързани с многоплодната бременност, тя преминава сравнително спокойно. В 29-ата седмица обаче започва да усеща контракции и скоро след това лекарите са готови за раждането.

Раждането

На Свети Валентин четирите момиченца се раждат преждевременно и прекарват известно време в интензивното неонатологично отделение.

Два месеца по-късно три от бебетата вече са у дома, но малката Ария все още остава в болница след операция заради запушване в храносмилателната система. По думите на майката тя се възстановява добре, но ще е нужно още време, преди да се прибере вкъщи.

Новото ежедневие с 5 деца

Междувременно семейството свиква с новото ежедневие – три бебета у дома и още едно в болница. Те живеят при родителите на Адриана, които им помагат.

„Мислех, че ще е по-лесно, защото вече съм майка и имам опит. Но всъщност е изключително изтощително – макар и напълно заслужаващо си“, споделя тя.

Големият брат Антъни вече е влюбен в сестричките си и ги обсипва с целувки. „Много е внимателен“, казва майката.

Заради грижите за новородените Адриана не може да работи, затова близки създават кампания за набиране на средства, която до момента е събрала близо 9000 долара за медицински разходи и нужди на семейството.

Въпреки всички предизвикателства, Адриана не се отказва от мечтата си. Тя иска да завърши обучението си и да работи в неонатологията – вдъхновена от грижите, които собствените ѝ деца са получили.

„Те бяха невероятни – винаги се грижеха за бебетата и питаха дали имаме нужда от нещо“, казва тя за медицинския екип.

А когато пораснат, родителите се надяват дъщерите им да израснат с ценности като уважение, съпричастност и готовност да помагат.

