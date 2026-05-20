Момчето, което може за изпее всичко – Вениамин, ще гостува тази събота (23 май) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“.

През водещата Александра Сърчаджиева младият певец ще разкаже за изключително трудното си детство и загубата на някои от най-близките си роднини, както и за кошмарните проблеми след това за майка му и за самия него.

Зрителите на bTV ще разберат как Вениамин се е озовал в САЩ, където се е прехранвал като воден спасител и уличен музикант.

Ще научим още как в началото на музикалната си кариера е работел в пиано бар срещу 30 лева на вечер, но повечето от тях са отивали за такси до родното Крайморие.

Вениамин ще разкрие и как уж на шега е започнал добър бизнес – по време на COVID-19 пандемията, вдъхновен от клипчета в Tik-Tok, със свой приятел започнали да правят гофрети, а днес са собственици на две заведения.

В „Моето ново Аз“ зрителите ще се насладят на най-впечатляващите истории и герои от рубриката за сезона, както и скрити от камерата моменти от личния живот на лекарите специалисти.

А водещият на класацията „Топ 10“ Филип Буков ще закрие сезона с десетте най-емпатични български звезди. Какви жестове са правили те за своите най-близки хора, колеги и любими, ще научим в събота (23 май) от 17:00 ч. само по bTV.

