Българският изпълнител Вениамин Димитров гостува днес в студиото на "Тази събота и неделя", за да сподели емоциите си от победата на DARA на финала на "Евровизия".

"Много емоционално беше, просто това е исторически момент за България. Аз не мога все още не мога да асимилирам тази новина... Спал съм буквално един или два часа. Просто това е толкова голяма гордост за България, за българските артисти. Такива врати се отварят в момента", категоричен е той.

"Аз не се просълзих, аз направо изпаднах в някаква истерия вчера. Бях с приятели в къщи. Ние през цялото време следяхме от началото до край. И просто през цялото време бяхме с надежди. Обаче имахме и това българското в нас, което ни казваше: Няма да сме ние, няма да сме ние. Но пак по-силната вяра някакси...", спомни си певецът моментите от шоуто снощи.

"Дара просто притежава много качества. Просто тя е артист, който аз лично винаги, виждайки я, съм смятал, че това е артист, който може да бъде на световната сцена", заявява той.

"От 11 години се познаваме. Видях лудостта, това че е искрена. Тя е просто фурия. Дара е... бангаранга!", не крие вълнението си Вениамин.

"В близко бъдеще в момента са всички врати, които се отварят за България с победата на Дара на "Евровизия". Много се надявам така да се отворят вратите за повече артисти към европейския пазар, към това вече нашата музика да бъде чута. Защото много години имахме много успехи в спорта, дори в киното имахме жестоки успехи, но в музиката това е най-големият триумф за България. И съм страшно горд. И просто се надявам, че всичко най-хубаво предстои!", споделя той.

"Аз съм сигурен, че Дара след една година ще има невероятни успехи и постижения", отсича изпълнителят.

"Щастлив съм. Наистина, това да правя музика и това да живея наистина живота на мечтите си, така мога да го кажа, съм много щастлив за това и съм благодарен", казва олще той.

Вижте какво още сподели Вениамин във видеото: