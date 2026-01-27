Вениамин е един от младите и актуални изпълнители в България и той е финалист в шоуто „Гласът на България", както и един от участниците в националната селекция за Евровизия 2026 г.

Днес той е гост в преването „Тази сутрин“, а поводът е новата му песен, която той представи броени часове след участието си в Евровизия. Песента носи интригуващото име „Рано моя“ и дори вече има официален видеоклип.

„Парчето се роди много спонтанно, по време на Sofia Songwriting Camp – ежегодно събитие, организирано от Virginia Records, което събира на едно място музиканти и продуценти. А името идва от личните неща, които съм преживял. Защото музката е най-големият лек. Както и сцената. Често са ми помагали да изляза от различни тежки състояния – като паник атаки и дори бърнаут.“

Днес 28-годишният Вениамин е спокоен и удовлетворен от нещата, които прави. „Получих много положителни коментари за песента. Която е и дебютен сингъл към новия ми, първи албум. Предстои ми и първи голям самостоятелен концерт, който ще се проведе на 29 април. Много години работих в тази насока и много се радвам, че в момента имам възможността да правя това, което най-много обичам.

Снимка: bTV

Младият изпълнител не пропуска да разкаже и за емоциите около участието си в Евровизия. За съжаление, той не успя да премине напред, но с остава с изцяло положителни емоции. Леко разочарован е единствено, че няма да има възможност да представи песента си „Рано моя“, която бе планирана за вторият тур на конкурса. „Но смятам, че такъв Божият план и аз добре усещам къде ми е мястото“, убеден е Вениамин.

Вениамин разсъждава и над това какво не достига на българските изпълнители, за да завладеят световните сцени. Той е убеден в талант и способностите им и, смята, че всичко е въпрос на „точния момент“ - и може би на добър шанс.

За какво мечтае най-силно Вениамин, кои са сцените, които иска да покори и кой е настоящият му фаворит за конкурса Евровизия – вижте във видеото:

