Мона направи така, че традицията да срещне модерното звучене и това да превърне музиката ѝ в хитове. Певицата гостува в ефира на bTV в предаването "Тази неделя", където разказа повече за изкуството, което твори с гласа си и от кого го е наследила.

Нейната кауза е да направи музиката си по-достъпна, а към момента на един от нейните концерти е имало и жестомимичен превод на живо за песните ѝ. Тя сподели, че цялата тази идея идва от нейн сън.

"Много се надявам да поведа крак и да тръгне хубава вълна от хора, които се интересуват за достъпността на музиката и да правим музика мисъл", продължи тя.

Повече за мечтите и целите, които си поставя като артист, тя разказа, че никога не си е представяла всички тези успехи и висоти, които е достигнала. Мона каза, че ще изпрати една наистина успешна и щастлива година, като спомена и признанието "Жена на годината" на списание Grazia.

Повече за емоциите около Евровизия 2024 в Швеция, на която тя е присъствала като зрител, тя каза:

"Беше изключително магичен момент, защото тогава се роди новата Мона, която хората виждат сега, защото имах период от 4 години, в който създавах музика, но като че ли не успявах да изразя душата си по най-добрия начин - твърде много слушах какво ми казват другите хора. Евровизия ми помогна да отворя очите си!

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

