Австрийската телевизионна компания ORF обяви града, който ще посрещне талантливи музиканти за мащабния конкурс Евровизия. За домакинството на 70-ото издание бяха допуснати два града в последния етап: Инсбрук и Виена. Ето кой от тях ще приветства артистите.

JJ си осигури победата на Евровизия благодарение на своето новаторско изпълнение на песента "Wasted Love" и сега е време да разберем къде в Австрия ще се проведе конкурсът догодина.

В понеделник, 14 юли, телевизионният оператор ORF разкри, че е започнал следващия етап от преговорите с два австрийски града: Инсбрук и Виена.

Само няколко дни по-късно, окончателното решение за града-домакин на 70-ия конкурс за песен на Евровизия вече е обявено!

Виена беше избрана за домакин на Евровизия 2026г., най-голямото музикално събитие на живо по телевизията в света, обяви австрийската обществена телевизия ORF, цитирана от АФП.

Австрийската столица, която вече е била домакин на бляскавото телевизионно шоу през 1967 и 2015 г., изпревари конкурента си Инсбрук, столицата на западната провинция Тирол, за да бъде домакин на конкурса през следващата година, предават от БГНЕС.

Градът предлага отлична инфраструктура - над 80 000 места за настаняване, силна транспортна мрежа, а също така и опит от предишното домакинство.

Участници и политически отскок

Англия, Сърбия, Малта и Литва вече потвърдиха официалното си участие за 2026 година.

вече потвърдиха официалното си участие за 2026 година. Босна и Херцеговина няма да участва поради финансови ограничения и забавено плащане към EBU.

няма да участва поради финансови ограничения и забавено плащане към EBU. Възможна завръщаща се държава е България - към момента обаче няма сигурни потвърждения.

Самият победител от 2025 г., JJ, предложи по време на интервю - Израел да не бъде допуснат до Евровизия 2026 г. поради конфликта в Газа, което предизвика внимание към политическата обвързаност на конкурса.

