Песенният конкурс „Евровизия“ е телевизионно предаване, което предизвиква огромни вълнения – не само сред зрители, но и сред участници. Факт е, че именно благодарение на конкурса, който се провежда ежегодно от 1956 г., редица музикални изпълнители сe сдобиvaт със световна слава.

Затова и напълно разбираеми са трепетите сред участниците, които се опитват да дадат най-доброто от себе си. При това залагайки не само на гласови умения, но и на зрелищна визия.

Любопитно е да проследим кои бяха най-впечатляващите облекла, прически и аксесоари с които се явиха българските претенденти за „Евровизия 2026“.

DARA

Тя е една най-цветните, провокативни и енергични съвременни български певици. И нямаше как да не акцентира (за пореден път) на своята ексцентричност чрез визията, на която бе заложила за важното събитието. „Колко съм благодарна и щастлива за тази възможност… мечтана с години. Вълнувам се, подскачам от щастие“, написа тя дни преди конкурса – а днес има повод да подскача още по-високо, тъй като успешно преодоля първи етап на състезанието.

Сценичнната визия на DARA включваше изчистена, дълга рокля – чиято семплост бе компенсирана от пухкавия светъл шал с дълъг косъм и косата, смело изпъстрена с тъмни и светли редуващи се ивици.

MONA

21-годишната певица също продължава смело към втори етап на националната селекция за „Евровизия 2026“ – след като събра най-голям зрителски вот.

Младата изпълнителка впечатли не само с глас, но и с уникалната рокля, която кореспондираше на песента ѝ с мотиви от народното творчество. Дрехата, дълга до земята, бе богато украсена с воали и ръчно изплетени плетива на една кука. Интересен елемент бяха и монетите, пришити към роклята, препращащи към пендарите на традиционните български носии. Впечатление правеше и плитката, на която бе сплетена косата ѝ, достигаща почти до земята.

Снимка: instagram/monaaaasp

Михаела Маринова

На следващия етап на конкурса отново ще се насладим на гласа на популярната българска изпълнителка. Тя достойно се представи на събитието, впечатлявайки и с прозрачната си, смела рокля. Фината данела подчерташаше изящната фигура на певицата, а бляскавите елементи и наметката внасяха допълнителна ексцентричност.

Косата си Михаела бе избрала да пробере във висока конска опашка – а само един свободно оставен кичур обрамчваше лицето ѝ.

Снимка: instagram/mixaelamarinova

Керана

Красота, талант и една широка, искрена усмивка – това е Керана. Именно с със своята искреност и умение да се раздава на сцената, тя успя да спечели вота на зрителите и, заедно със своите космонавти, да продължи напред.

За енергичното си изпълнение, Керана бе заложила на бяла рокля, изработена от прозрачна материя и щедро украсена с дантела. Дрехата бе свободно разкроена – за да позволява на изпълнителката свободно да се „вихри“ из сцената. Тоалетът бе допълнен от къси шорти, ботуши над коляното и буйни коси.

Снимка: https://www.facebook.com/BNT.Bulgarian.National.Television

Какво е споделяла MONA в ефира на bTV - да си припомним чрез видеото:



